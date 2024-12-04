Кигинский район Башкирии возглавил Салават Фаткуллин

В Кигинском районе Башкирии выбрали главу муниципалитета. Так, решением местных депутатов кресло руководителя администрации занял 49-летний Салават Фаткуллин.
Известно, что ранее чиновник работал в администрации Архангельского района. Там он занимал должность заместителя главы. В его обязанности входило курирование вопросов, касающихся жизнеобеспечения, промышленности, строительства, архитектуры, транспорта и связи.
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