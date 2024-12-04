Врио главы региона на год запретил салюты и пиротехнику в Ростовской области

В Ростовской области до 1 декабря 2025 года продлили запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники. Соответствующий указ утвердил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Напомним, в указанный властями период нельзя использовать пиротехнику, предназначенную для улицы. При этом хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня разрешены. Такое решение приняли в целях безопасности.
Ограничения действуют с декабря 2023 года. Добавим, ранее жителей Дона предупредили об административной и даже уголовной ответственности, которая может грозить при использовании фейерверков и петард.