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Врио главы региона на год запретил салюты и пиротехнику в Ростовской области

Запрет на салюты и другую пиротехнику в Ростовской области продлен до 1 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до 1 декабря 2025 года продлили запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники. Соответствующий указ утвердил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Напомним, в указанный властями период нельзя использовать пиротехнику, предназначенную для улицы. При этом хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня разрешены. Такое решение приняли в целях безопасности.

Ограничения действуют с декабря 2023 года. Добавим, ранее жителей Дона предупредили об административной и даже уголовной ответственности, которая может грозить при использовании фейерверков и петард.