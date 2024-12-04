В Москве пройдет международный форум гражданского участия

«Проект создан для того, чтобы помочь воспитанникам детских домов обрести важного человека в своей жизни — наставника. Многие дети, живущие в сиротских учреждениях, сталкиваются с глубоким чувством одиночества и отсутствием поддержки. Им не хватает рядом значимого взрослого, который мог бы направить их, помочь разобраться в жизни и просто быть рядом в сложные моменты», — рассказала волонтер.