В Заксобрании Ростовской области обсудили вопросы трудоустройства ветеранов СВО

— Мы слышали, что далеко не все люди с инвалидностью работают в Ростовской области. Статистика не самая лучшая. И нам очень важно понимать, где эти люди находятся. Они находятся дома. Почему они находятся дома, Когда они могут работать? Не хочет брать работодатель, боится брать работодатель, не знает, как работать с человеком с инвалидностью, — отметила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. — Если работодатель не хочет брать к себе людей с инвалидностью, мы постараемся предоставить ему возможность передать свои рабочие места некоммерческой организации, как, например, «Надежда», в которой мы сегодня были. И чтобы люди с инвалидностью работали там, потому что всем работодателям необходимо теперь исполнять закон в другом формате.