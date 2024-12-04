В Заксобрании Ростовской области обсудили вопросы трудоустройства ветеранов СВО

В Законодательном собрании Ростовской области прошло совещание по вопросам трудоустройства участников СВО, инвалидов, профориентации подростков и молодежи в донском регионе. Председательствующей на нем была вице-спикер Госдумы России Виктории Абрамченко, представляющая в нижней палате парламента страны донской регион.
БЫЛИ ЧЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ.
В этом мероприятии, в том числе, приняли участие депутаты Законодательного собрания, которые активно участвуют в работе комиссии при донском парламенте по взаимодействию с участниками Специальной военной операции и членами их семей.
— По поручению председателя Законодательного собрания Александра Ищенко была образована специальная комиссия, которая организует работу по взаимодействию с участниками СВО, с членами их семей. И основной задачей этой комиссии является, во-первых, анализ правоприменительной практики, связанной с предоставлением мер поддержки участникам СВО. Это выработка предложений по совершенствованию законодательства с учетом правоприменения и мер поддержки у нас в регионе, — рассказал зампредседателя Заксобрания — председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку Александр Косачев.
ДЕФИЦИТ КАДРОВ НАДО СОКРАЩАТЬ.
— Сейчас в нашей стране рекордно низкие уровни безработицы. И, безусловно, для развития экономики нам с вами необходимы подготовленные и квалифицированные кадры. По данным Портала «Работы в России», в Ростовской области с начала года наблюдается серьезный дефицит кадров, — сказала Виктория Абрамченко.
Продолжая, она отметила, что сейчас в донском регионе зафиксирован дефицит кадров в ключевых областях экономики: обрабатывающее производство, здравоохранение, социальные услуги, образование, государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство.
При этом она напомнила, что Президент России Владимир Путин по итогам встречи с инвалидами и общественными организациями поручил правительству страны дать предложение по дальнейшему стимулированию создания рабочих мест, как для инвалидов, так и для молодежи. Кроме того, глава государства поручил подготовить перечень распоряжений по проблемам бойцов, которые прошли Специальную военную операцию. Президент обращал внимание правительства на то, что ветеранам нужно помогать как с трудоустройством, так и оказывать необходимую юридическую помощь.
— В банке вакансий Ростовской области на сегодняшний день содержится 46 тысяч предложений, из которых только 4% это места, которые предназначены для инвалидов. С начала года за помощью в поиске работы обратились 100 участников СВО и 1729 инвалидов. Трудоустроено 54 участника СВО и 1162 инвалида. В ноябре в службе занятости Ростовской области зарегистрированы в качестве безработных 22 участника СВО и 444 инвалида, — сказала вице-спикер Госдумы России. — По последним официальным данным, в 2021 году в регионе проживало 164 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, из которых получили работу только 30%. Для того, чтобы такие категории граждан могли получить профессию и реализовать свой потенциал, необходимо, безусловно, комплексное взаимодействие всех служб.
На совещании обсудили проблемные вопросы, а также наметили пути их решения.
НАДО РАЗБИРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ НЕ БЕРУТ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ.
— Утром в Ростове мы посмотрели некоммерческую организацию «Надежда». Она выполняет очень благородную миссию — занимается социализацией ребят с инвалидностью, в том числе с ментальными нарушениями по здоровью. И вот для такой категории граждан очень важно быть интегрированными в социум, получить дополнительные навыки, быть самостоятельными, уметь обслуживать себя, — сказала Виктория Абрамченко. —Мы сегодня узнали историю, как люди, которые работают таксистами, помогают таким детям передвигаться по городу. Работа таких организаций очень важна с точки зрения решения проблем отдельно взятой семьи. Часто родители не могут справиться с проблемами ребенка. И, безусловно, и государство, и другие неравнодушные представители бизнеса оказывают существенную помощь.
Парламентарии посетили некоммерческую организацию «Надежда», которая занимается социализацией ребят с инвалидностью. Фото: Заксобрание РО.
По трудоустройству инвалидов депутаты Госдумы и регионального парламента обсудили с работодателями, каким образом донастроить существующие меры поддержки для того, чтобы обеспечивать трудоустройство инвалидов и необходимые меры поддержки доводить до работодателей.
— Мы договорились, что продолжим эту работу, подготовим необходимые изменения в законодательстве и с конкретными работодателями в Ростовской области будем продолжать процесс трудоустройства инвалидов, — добавила Виктория Абрамченко.
— Мы слышали, что далеко не все люди с инвалидностью работают в Ростовской области. Статистика не самая лучшая. И нам очень важно понимать, где эти люди находятся. Они находятся дома. Почему они находятся дома, Когда они могут работать? Не хочет брать работодатель, боится брать работодатель, не знает, как работать с человеком с инвалидностью, — отметила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. — Если работодатель не хочет брать к себе людей с инвалидностью, мы постараемся предоставить ему возможность передать свои рабочие места некоммерческой организации, как, например, «Надежда», в которой мы сегодня были. И чтобы люди с инвалидностью работали там, потому что всем работодателям необходимо теперь исполнять закон в другом формате.
ВОПРОСЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.
— Касаясь темы детей и молодежи, очень важно снять дополнительные административные барьеры, которые, как оказалось по итогам совещания, существуют. В частности, наши контролирующие органы, органы прокуратуры выходят с проверками в проактивном режиме к работодателям для того, чтобы убедиться, что дети под надежной защитой, — сказала Виктория Абрамченко. — И это часто отпугивает работодателей от возможностей трудоустройства детей в период каникул, либо в выходные. Наша задача сделать так, чтобы права ребенка были гарантированы, чтобы рабочее место, которое предоставляется ребенку, было безопасным для него, но при этом, чтобы работодатели не находились под прессингом таких проверок. Это тоже взяли в работу.
ДОРАБОТАЮТ СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА.
— Сегодня убедились, что все участники Специальной военной операции, которые возвращаются из зоны СВО, находятся под опекой. Все фамилии на учете, не только самих ребят, но и членов их семей, — отметила Виктория Абрамченко.
По ее словам, на совещании проговорили, что нужно будет донастраивать законодательство для того, чтобы работала лучше система наставничества, чтобы участники СВО, которые приходят на работу, получали одновременно и образование, и получали достойную заработную плату по конкретному месту, на которое они трудоустроены.
— Сейчас очень часто существуют ограничения по квалификационным требованиям к определенной должности, либо к определенному рабочему месту. Наша задача сделать так, чтобы ребята могли параллельно получать образование, повышать свои навыки профессиональные, и при этом могли быть трудоустроены на конкретное место.
По словам Екатерины Стенякиной, работа над решением вопросов по трудоустройству всех этих категорий людей будет вестись на постоянной, системной основе.