ЮНЕСКО признало искусство белорусской вытинанки культурным наследием.

Как сообщили в МИД Беларуси, решение о внесении вытинанки в список нематериального наследия было принято в ходе 19-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Парагвае, в среду, 4 декабря 2024 года.