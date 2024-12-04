ЮНЕСКО признало искусство белорусской вытинанки культурным наследием.
Как сообщили в МИД Беларуси, решение о внесении вытинанки в список нематериального наследия было принято в ходе 19-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Парагвае, в среду, 4 декабря 2024 года.
Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси подчеркнули, что вытинанка является одной из эстетических основ белорусского менталитета и культуры. Это традиционное белорусское национальное искусство вырезания из бумаги. Ремесло зародилось в XVI столетии, получило широкое распространенное в Беларуси, а в последние годы получило второе дыхание.
Добавим также, что после включения вытинанки в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО стало уже шесть белорусских элементов.
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