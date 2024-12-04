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Участники Guns N' Roses Слэш и Дафф Маккаган выпустили сингл I Can Breathe

Гитарист Слэш и басист Дафф Маккаган из рок-коллектива Guns N' Roses представили совместный трек I Can Breathe. Песня создана в сотрудничестве с Сизаром Гейкяном — генеральным директором компании по производству гитар Gibson.

Источник: Звук

Гитарист Слэш и басист Дафф Маккаган из рок-коллектива Guns N' Roses представили совместный трек I Can Breathe. Песня создана в сотрудничестве с Сизаром Гейкяном — генеральным директором компании по производству гитар Gibson.

В композиции с элементами прог-рока сыграл на соло-гитаре, спел текст собственного сочинения, а Гейкян записал гитару и фортепиано. Все доходы от сингла пойдут в Национальный альянс по психическим заболеваниям, помогающий людям, испытывающим проблемы с ментальным здоровьем, и их семьям.

Обложка трека нарисована лидером System Of a Down Сержем Танкяном. Гитара Gibson Les Paul Modern Studio в этом же оформлении, подписанная всеми четырьмя музыкантами, будет продана на аукционе.

В сентябре Маккаган на песню Дэвида Боуи Heroes (1977).