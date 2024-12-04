Участники Guns N' Roses Слэш и Дафф Маккаган выпустили сингл I Can Breathe

В композиции с элементами прог-рока сыграл на соло-гитаре, спел текст собственного сочинения, а Гейкян записал гитару и фортепиано. Все доходы от сингла пойдут в Национальный альянс по психическим заболеваниям, помогающий людям, испытывающим проблемы с ментальным здоровьем, и их семьям.