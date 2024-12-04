Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростов сковали восьмибалльные пробки

Ростов-на-Дону вновь сковали пробки в восемь баллов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове образовались пробки в восемь баллов. Об этом сообщили ростовчане вечером 4 декабря.

По данным «Яндекс Карт» заторы образовались практически по всем центральным улицам. Так, пробки есть на Ворошиловском проспекте, на улице Большой Садовой. Также заторы есть на Береговой улице и Соборном переулке. Пробки есть и на проспекте Шолохова. С трудом автомобили могут проехать в районе пригородного автовокзала и проспекте Сиверса.

Отметим, что движение осложняет дождь. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут и выбрать пути объезда.