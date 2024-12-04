Ростов сковали восьмибалльные пробки

По данным «Яндекс Карт» заторы образовались практически по всем центральным улицам. Так, пробки есть на Ворошиловском проспекте, на улице Большой Садовой. Также заторы есть на Береговой улице и Соборном переулке. Пробки есть и на проспекте Шолохова. С трудом автомобили могут проехать в районе пригородного автовокзала и проспекте Сиверса.