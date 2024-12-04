Первый грузовик со снегом собрали в Петербурге

В Петербурге наконец-то выпал первый зимний снег. И хотя его было не очень много, на улицы все равно вышла техника для уборки. Им удалось набрать целый грузовик. Он доставил 17 кубометров первого снега в «снежный» пункт на проспекте Ленина, 93 в Зеленогорске. Об этом сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
— Всего к зиме в Северной столице готовы 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. В общей сложности они могут принимать 101,5 тысячи кубометров снега в сутки, — добавили в ведомстве.
Такие «снежные» пункты расположены почти в каждом районе Петербурга, что значительно облегчает прием и утилизацию снега.
Напомним, что сегодня улицы Северной столицы чистят 666 единиц техники и 921 работника ручного труда. Особое внимание специалисты уделяют тротуарам, пешеходным переходам, остановкам, подходам к социальным объектам и путепроводам.