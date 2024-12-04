Первый грузовик со снегом собрали в Петербурге

В Петербурге наконец-то выпал первый зимний снег. И хотя его было не очень много, на улицы все равно вышла техника для уборки. Им удалось набрать целый грузовик. Он доставил 17 кубометров первого снега в «снежный» пункт на проспекте Ленина, 93 в Зеленогорске. Об этом сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.