JAY-Z выпустил книгу The Book of HOV: A Tribute To JAY-Z

Хип-хоп-легенда JAY-Z вместе с издательством Assouline представил книгу The Book of HOV: A Tribute To JAY-Z. Издание, приуроченное к 55-летию артиста, основано на его популярной выставке Book of HOV в Бруклинской публичной библиотеке. Событие проходило с июля по декабрь.
В 432-страничной книге зафиксирована экспозиция с тысячью архивных объектов, связанных с рэпером: оригинальные мастер-записи, культовые сценические наряды, ранее не публиковавшиеся фотографии, сообщает HipHopDX.
Помимо 700 изображений, The Book of HOV: A Tribute To JAY-Z содержит эссе, сопровождающие каждую из восьми глав. В расширенный набор также входят футляр, перчатки и холщовая сумка. Часть выручки от продаж будет передана в Бруклинскую библиотеку.
Ранее стало известно, что JAY-Z получит права на мастер-записи своего дебютного альбома Reasonable Doubt (1996).