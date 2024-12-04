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JAY-Z выпустил книгу The Book of HOV: A Tribute To JAY-Z

Хип-хоп-легенда JAY-Z вместе с издательством Assouline представил книгу The Book of HOV: A Tribute To JAY-Z. Издание, приуроченное к 55-летию артиста, основано на его популярной выставке Book of HOV в Бруклинской публичной библиотеке. Событие проходило с июля по декабрь.

Источник: Звук

Хип-хоп-легенда JAY-Z вместе с издательством Assouline представил книгу The Book of HOV: A Tribute To JAY-Z. Издание, приуроченное к 55-летию артиста, основано на его популярной выставке Book of HOV в Бруклинской публичной библиотеке. Событие проходило с июля по декабрь.

В 432-страничной книге зафиксирована экспозиция с тысячью архивных объектов, связанных с рэпером: оригинальные мастер-записи, культовые сценические наряды, ранее не публиковавшиеся фотографии, сообщает HipHopDX.

Помимо 700 изображений, The Book of HOV: A Tribute To JAY-Z содержит эссе, сопровождающие каждую из восьми глав. В расширенный набор также входят футляр, перчатки и холщовая сумка. Часть выручки от продаж будет передана в Бруклинскую библиотеку.

Ранее стало известно, что JAY-Z получит права на мастер-записи своего дебютного альбома Reasonable Doubt (1996).