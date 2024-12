JAY-Z выпустил книгу The Book of HOV: A Tribute To JAY-Z

Хип-хоп-легенда JAY-Z вместе с издательством Assouline представил книгу The Book of HOV: A Tribute To JAY-Z. Издание, приуроченное к 55-летию артиста, основано на его популярной выставке Book of HOV в Бруклинской публичной библиотеке. Событие проходило с июля по декабрь.