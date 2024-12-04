В Омске «Авангард» во главе с временным тренером внешне легко разгромил «Сочи»

Сам соперник — откровенно не бог весть какой. Но расслабляться не стоило. Тем более, что «ястребы» проводили матч под руководством Андрея Подконицки — фигуры понятно что временной, принявшей бразды правления буквально лишь днем раньше. В итоге в первом периоде омичи забили и открыли счет лишь ближе к перерыву. В хорошей атаке отличился новичок — форвард Данил Башкиров. Счет 1:0 после этого остался неизменным до сирены.