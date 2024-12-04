В Омске «Авангард» во главе с временным тренером внешне легко разгромил «Сочи»

«Авангард» в домашнем матче чемпионата КХЛ сыграл с ХК «Сочи» и победил 6:0. Авторами голов у него стали Данил Башкиров, Иван Игумнов, Райан Спунер, Рид Буше, Коул Касселс и Эмиль Галимов.
Сам соперник — откровенно не бог весть какой. Но расслабляться не стоило. Тем более, что «ястребы» проводили матч под руководством Андрея Подконицки — фигуры понятно что временной, принявшей бразды правления буквально лишь днем раньше. В итоге в первом периоде омичи забили и открыли счет лишь ближе к перерыву. В хорошей атаке отличился новичок — форвард Данил Башкиров. Счет 1:0 после этого остался неизменным до сирены.
Во втором отрезке забитых голов случилось целых три. Начиная с 22-й минуты встречи и далее у «Авангарда» отличились Игумнов, Спунер и Буше. Первые два гола из этой серии были оформлены похоже — при бросках с правого фланга. Игумнову сначала в ассистенты записали Прохоркина, но потом этот пас отменили.
Ну и в третьем периоде счет стал 5:0 после шайбы Касселса, которому пасовали Якупов и Шарипзянов. Хотя и это был не предел. На 55-й минуте забросил и Галимов, которому ассистировали Шарипзянов (вновь) и Спунер.
Еще один гол омичам судьи не засчитали, усмотрев у них фол в атаке и удалив Спунера.
Но сюжет игры это глобально, конечно, не изменило. Южане были не в состоянии отыграть 6 голов, в итоге победа 6:0. Даже большинство гости не реализовали.
Далее «Авангард» сыграет дома 7 декабря против «Автомобилиста».