Последние зарубежные новости за 4 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Reuters: Трампу предложили три мирных плана с уступками Украины
Команда Дональда Трампа предлагает три ключевых пункта мирного плана для Украины, включая отказ от членства в НАТО и территориальные уступки России. Главная цель — инициировать переговоры между Москвой и Киевом.
Axios: помилование Хантера Байдена вызвало волну новых прошений
Помилование Джо Байденом своего сына Хантера вызвало призывы помиловать Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа. Решение Байдена, ранее отрицавшего такую возможность, вызвало критику.
Guardian: ВСУ в ноябре утратили территории размером с Нью-Йорк
Российские войска в ноябре освободили 1,2 тыс. кв. км в Донбассе, что сопоставимо с площадью Нью-Йорка. По данным издания, это самое быстрое продвижение ВС РФ в регионе с мая 2022 года.
Newsweek: Европа молча готовится к третьей мировой войне
Страны Европы молча готовятся к возможной войне с Россией, усиливая оборону. Прибалтика укрепляет границы, Скандинавия планирует эвакуации, а Германия разрабатывает меры защиты.
Daily Mail: Арктика может полностью освободиться ото льда в течение трех лет
Арктика может полностью освободиться ото льда через три года, предупреждают ученые. Исследования показали, что независимо от выбросов парниковых газов, первый день без льда гарантированно наступит в ближайшие 9−20 лет.