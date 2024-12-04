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Последние зарубежные новости за 4 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 4 декабря 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Reuters: Трампу предложили три мирных плана с уступками Украины

Команда Дональда Трампа предлагает три ключевых пункта мирного плана для Украины, включая отказ от членства в НАТО и территориальные уступки России. Главная цель — инициировать переговоры между Москвой и Киевом.

Axios: помилование Хантера Байдена вызвало волну новых прошений

Помилование Джо Байденом своего сына Хантера вызвало призывы помиловать Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа. Решение Байдена, ранее отрицавшего такую возможность, вызвало критику.

Guardian: ВСУ в ноябре утратили территории размером с Нью-Йорк

Российские войска в ноябре освободили 1,2 тыс. кв. км в Донбассе, что сопоставимо с площадью Нью-Йорка. По данным издания, это самое быстрое продвижение ВС РФ в регионе с мая 2022 года.

Newsweek: Европа молча готовится к третьей мировой войне

Страны Европы молча готовятся к возможной войне с Россией, усиливая оборону. Прибалтика укрепляет границы, Скандинавия планирует эвакуации, а Германия разрабатывает меры защиты.

Daily Mail: Арктика может полностью освободиться ото льда в течение трех лет

Арктика может полностью освободиться ото льда через три года, предупреждают ученые. Исследования показали, что независимо от выбросов парниковых газов, первый день без льда гарантированно наступит в ближайшие 9−20 лет.