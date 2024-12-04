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Глава Минстроительства заявил о проведении масштабной реновации жилищного фонда

Министр назвал три направления развития жилищной политики в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируется проведение масштабной реновации жилищного фонда. Об этом, как пишет БелТА, сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

По его словам, в обозримом будущем в Беларуси планируются значимые изменения и новшествав жилищной политике.

Мы предложили три основных направления, по которым будет развиваться жилищная политика, — отметил министр.

Конкретизируя, Пархимович детализировал каждое из перспективных направлений.

Первый вектор: деурбанизация, которая конечной своей целью будет иметь оптимизацию излишнего перетока кадров в Минск и областные города.

Второй аспект — последовательное увеличение объемов строительства арендного жилья, главным образом, для востребованных специалистов.

И, наконец, третье направление, заключающееся именно в реновации существующей жилой застройки, с тем, чтобы повысить степень эффективности ее использования.

— Реновация подразумевает увеличение плотности с сохранением комфортности. Мы не можем постоянно проводить капремонты и пытаться поддерживать этот жилищный фонд в надлежащем состоянии. Тем более, капитальный ремонт не предусматривает повышения его благоустроенности, — сказал министр.

Пархамович также добавил, что именно по пути реновации пошли в соседней с Беларусью Россией.

Ранее мы писали о том, что итальянец прилетел в аэропорт Минска, хотел пройти по зеленому коридору, но выяснилось, что у него в чемоданах были спрятаны итальянские продукты на 50 тысяч рублей (тут про это).