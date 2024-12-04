Раскрыт долгосрочный характер действия глифосата на мозг млекопитающих

Эти негативные перемены в работе мозга, как отмечают ученые, были более выражены среди животных, получавших большие дозы глифосата, и при этом их выраженность соответствовала тому, как много молекул аминометилфосфоновой кислоты, одного из продуктов распада гербицида, присутствовало в клетках мозга грызунов. Это говорит в пользу того, что накопление этого вещества в нервной системе приводит к ее дегенерации даже после прекращения контактов с источниками глифосатного загрязнения.