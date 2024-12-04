Раскрыт долгосрочный характер действия глифосата на мозг млекопитающих

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили, что молекулы гербицида глифосата способны длительное время ускорять развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний даже после прекращения контактов с загрязненными им предметами и пищей. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Аризона (ASU).
«Я надеюсь, что полученные нами сведения станут новым стимулом для всестороннего изучения эффектов, связанных с накоплением глифосата в организме. Это в конечном итоге может привести к пересмотру текущих представлений о его безопасности для здоровья человека в долгосрочной перспективе, а также запустит дискуссию о влиянии распространенных токсинов на работу мозга людей и животных», — заявила научный сотрудник ASU Саманта Бартоломью, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента по изучению того, как продолжительный контакт с объектами или пищей, загрязненной глифосатом, воздействует на работу мозга и поведение мышей, предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. В ходе этих опытов ученые на протяжении 13 недель кормили грызунов пищей с большими и малыми дозами гербицида, после чего переводили их на чистую диету и на протяжении полугода отслеживали изменения в их состоянии.
Эти опыты показали, что даже небольшие дозы глифосата вызвали необратимые изменения в работе мозга и в поведении мышей, которые сохранялись на протяжении всех шести месяцев наблюдений. Так, подопытные грызуны хуже находили выход из лабиринта, необычно часто впадали в тревожное состояние, а также в их мозге быстрее накапливался бета-амилоид, тау-белок и прочие биомаркеры болезни Альцгеймера, чем у животных из контрольной группы.
Эти негативные перемены в работе мозга, как отмечают ученые, были более выражены среди животных, получавших большие дозы глифосата, и при этом их выраженность соответствовала тому, как много молекул аминометилфосфоновой кислоты, одного из продуктов распада гербицида, присутствовало в клетках мозга грызунов. Это говорит в пользу того, что накопление этого вещества в нервной системе приводит к ее дегенерации даже после прекращения контактов с источниками глифосатного загрязнения.
«Результаты наших опытов значительно расширяют картину того, как глифосат воздействует на ткани мозга. Учитывая, что частота развития когнитивных нарушений среди пожилых людей, что в особенности касается жителей сельских регионов США, значительным образом выросла в последние десятилетия, это говорит в пользу срочного изучения долговременного действия этого гербицида на мозг человека», — подытожил доцент ASU Рамон Васкес, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
О гербициде глифосате.
Глифосат представляет собой гербицид широкого профиля действия, разработанный американской биотехнологической компанией «Монсанто» в 1970-х годах. За последние годы ученые обнаружили свидетельства того, что это вещество накапливается в организме людей, способствует развитию рака, а также негативно влияет на природные экосистемы. В силу этих обстоятельств глифосат запрещен к применению во многих арабских государствах, большинстве провинций Канады и в некоторых странах Европы.