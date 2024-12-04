ИТМО будет участвовать в разработке портативных лабораторий для школ РФ

Портативная лаборатория для проведения бактериальных или клеточных экспериментов представляет собой куб размером три на 3 м. Помещение прозрачно со всех сторон, оборудовано камерами и оснащено необходимым оборудованием. В лабораториях старшеклассники смогут работать над проектами Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО и будут помогать собирать большие данные, в том числе для проектов в области медицины и нефтеперерабатывающей отрасли.