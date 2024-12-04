ИТМО будет участвовать в разработке портативных лабораторий для школ РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Университет ИТМО и компания «Пролаб» будут вместе разрабатывать портативные лаборатории для школ России, где ученики смогут проводить бактериальные или клеточные эксперименты. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина.
«ИТМО и “Пролаб” вместе будут разрабатывать и устанавливать портативные лаборатории-кубы в школах России. В них старшеклассники научатся работать с лабораторным оборудованием и смогут сами проводить эксперименты — их результаты помогут найти новые молекулы и материалы для разработки новых криопротекторов, регенеративной медицины, а также очистить окружающую среду от нефти и газа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лаборатории уже созданы в двух школах Екатеринбурга, еще одну устанавливают в «Газпром школе Санкт Петербург». На 2025 год запланировано введение в работу еще пяти лабораторий в Москве и Петербурге.
По данным пресс-службы, университет ИТМО займется обучением педагогов школ для проведения совместных научных исследований, а компания «Пролаб» — проектированием и обслуживанием лабораторий. В первую очередь проект предназначен для программ дополнительного образования. Планируется, что лаборатории-кубы появятся в большинстве регионов России.
Портативная лаборатория для проведения бактериальных или клеточных экспериментов представляет собой куб размером три на 3 м. Помещение прозрачно со всех сторон, оборудовано камерами и оснащено необходимым оборудованием. В лабораториях старшеклассники смогут работать над проектами Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО и будут помогать собирать большие данные, в том числе для проектов в области медицины и нефтеперерабатывающей отрасли.