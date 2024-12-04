В Ростове неизвестный обокрал сразу два автомобиля в одном ЖК

В Ростове-на-Дону «обнесли» сразу два автомобиля в одном жилом комплексе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 4 декабря.
Согласно опубликованной информации, владельцы автомобилей обратились в полицию. По словам пострадавших, в одной машине похитили строительные инструменты, а из другого украли магнитолу.
— Полицейские проводят мероприятия по установлению причастных к совершению кражи, а также обстоятельств и очевидцев случившегося, изучаются записи с камер видеонаблюдения, — говорится в сообщении ведомства.
Проводится проверка, в ходе которой будет установлена сумма причиненного ущерба и принято решение в соответствии с законодательством.