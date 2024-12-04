Кадыров признался, что Маск не дарил ему Cybertruck

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался, что Илон Маск не дарил ему электропикап Cybertruck, это была шутка главы региона.
«Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его позиция жизненная, я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал он в ходе прямой линии.
При этом Кадыров отметил, что «следующая машина на подходе еще есть». «Но на войне они [электропикапы Cybertruck] не пригодны. Мы отправили на войну, поставили пулемет, на войне негодная она была, наш “Патриот” лучше, чем эта тачка. Если мы Илона Маска чем-то обидели — просим извинений. Нам нравятся такие люди», — пояснил глава республики.
Ранее глава Чечни сообщил, что получил от Маска электропикап Cybertruck и испытал его. Он пообещал направить машину в зону СВО и пригласил Маска посетить Грозный. Позже генеральный директор компании Tesla заявил, что не дарил главе Чечни электропикап. В ответ на это Кадыров поблагодарил Маска за Starlink, отметив скорость связи в зоне специальной военной операции (СВО). 19 сентября глава Чечни сообщил, что Маск удаленно отключил электропикап, отправленный в зону СВО.