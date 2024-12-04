Кадыров признался, что Маск не дарил ему Cybertruck

«Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его позиция жизненная, я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал он в ходе прямой линии.