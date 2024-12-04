Автобусы по ночам в Нижнем Новгороде ходить не будут

В Нижнем Новгороде не планируется запуск общественного транспорта по ночам. Это связано с острой нехваткой водителей. Об этом представители Центра развития транспортных систем рассказали, отвечая на комментарий одного из пользователей в социальных сетях.
Эксперты центра пояснили, что водителей не хватает даже для организации регулярных вечерних рейсов. Эту же проблему подсветил нижегородец, оставивший комментарий. Он отметил, что дождаться автобус сложно уже после 8 часов вечера.
В «ЦРТС» отметили, что график работы многих транспортных маршрутов заканчивается в 10 вечера, однако из-за кадрового дефицита происходит недовыпуск подвижного состава на линию. Если же ввести ночные рейсы, то это скажется на количестве автобусов, выходящих на линию по утрам и в «часы пик».
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