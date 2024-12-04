Автобусы по ночам в Нижнем Новгороде ходить не будут

В «ЦРТС» отметили, что график работы многих транспортных маршрутов заканчивается в 10 вечера, однако из-за кадрового дефицита происходит недовыпуск подвижного состава на линию. Если же ввести ночные рейсы, то это скажется на количестве автобусов, выходящих на линию по утрам и в «часы пик».