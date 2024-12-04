В Воронеже запустили Михайловские часы на проспекте Революции

В Воронеже начали свою работу Михайловские часы, установленные на проспекте Революции. Специалисты завели в конструкцию провода, что позволило запустить часовой механизм и подсветку. В следующем году провода будут спрятаны под землю. Об этом сообщили в мэрии областного центра в среду, 4 декабря.
Освещать конструкцию будут два больших уличных фонаря на беседке, а также два маленьких — на башне над часовым механизмом. Мастера их уже тоже смонтировали. На часах также появились декоративные элементы: шпиль на башне и таблички с надписью «Михайловъ».
— За всеми работами на месте следил автор концепции, член Союза архитекторов Владимир Чесноков. Он рассказал, что колокол на башне является декоративным, но воронежцы и гости города все же смогут услышать их бой. Для этого в беседку вмонтированы специальные колонки. Все циферблаты полностью синхронизированы и будут показывать московское время. А еще на потолке беседки можно увидеть табличку с краткой историей часов, — рассказали в городской администрации.
Как сообщало РИА «Воронеж», часы-беседку установили в пятницу, 22 ноября, у дома № 47 по проспекту Революции — примерно в том месте, где они стояли в конце XIX века. Высота конструкции составляет немногим более 7 м. Все параметры исторической беседки были выдержаны, за исключением материала, из которого она изготовлена. Установленная в XIX веке была деревянной, а новая — из литого чугуна на стальном сварном каркасе.
Затраты по изготовлению и установке часов взял на себя ответственный бизнес. Бюджет города расходов на реализацию этого проекта не несет.