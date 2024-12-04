В Воронеже запустили Михайловские часы на проспекте Революции

— За всеми работами на месте следил автор концепции, член Союза архитекторов Владимир Чесноков. Он рассказал, что колокол на башне является декоративным, но воронежцы и гости города все же смогут услышать их бой. Для этого в беседку вмонтированы специальные колонки. Все циферблаты полностью синхронизированы и будут показывать московское время. А еще на потолке беседки можно увидеть табличку с краткой историей часов, — рассказали в городской администрации.