В Пермском крае на начало декабря средняя цена бензина взлетела выше 60 рублей

Росстат опубликовал средние цены на нефтепродукты с 26 ноября по 2 декабря. В Пермском крае на начало декабря цена за литр бензина выросла еще на 33 коп. — с 59,76 до 60,09 ₽.
Наибольший недельный рост у бензина марки АИ-98. Цена за литр высокооктанового бензина по сравнению с прошлой неделей выросла на еще 40 коп. — с 82,44 до 82,84 ₽. На 34 коп. стал дороже литр бензина АИ-92 — с 54,24 до 54,58 ₽, на 30 коп. бензин АИ-95 — с 58,83 до 59,13 ₽.
Дизельное топливо на автозаправках Пермского края за неделю подорожало на 59 коп. до 69,69 ₽ с 69,10 ₽.
Средняя цена на бензин в Пермском крае продолжает неизменно оставаться самой высокой среди всех регионов Приволжского федерального округа.
Средняя цена на автомобильное топливо в России составила 59,87 ₽.