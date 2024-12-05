Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае на начало декабря средняя цена бензина взлетела выше 60 рублей

Средняя цена за один литр бензина подорожала на 33 копейки.

Источник: Комсомольская правда

Росстат опубликовал средние цены на нефтепродукты с 26 ноября по 2 декабря. В Пермском крае на начало декабря цена за литр бензина выросла еще на 33 коп. — с 59,76 до 60,09 ₽.

Наибольший недельный рост у бензина марки АИ-98. Цена за литр высокооктанового бензина по сравнению с прошлой неделей выросла на еще 40 коп. — с 82,44 до 82,84 ₽. На 34 коп. стал дороже литр бензина АИ-92 — с 54,24 до 54,58 ₽, на 30 коп. бензин АИ-95 — с 58,83 до 59,13 ₽.

Дизельное топливо на автозаправках Пермского края за неделю подорожало на 59 коп. до 69,69 ₽ с 69,10 ₽.

Средняя цена на бензин в Пермском крае продолжает неизменно оставаться самой высокой среди всех регионов Приволжского федерального округа.

Средняя цена на автомобильное топливо в России составила 59,87 ₽.

топливо