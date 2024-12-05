В Пермском крае на начало декабря средняя цена бензина взлетела выше 60 рублей

Наибольший недельный рост у бензина марки АИ-98. Цена за литр высокооктанового бензина по сравнению с прошлой неделей выросла на еще 40 коп. — с 82,44 до 82,84 ₽. На 34 коп. стал дороже литр бензина АИ-92 — с 54,24 до 54,58 ₽, на 30 коп. бензин АИ-95 — с 58,83 до 59,13 ₽.