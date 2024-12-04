Мэр Москвы сообщил о росте пассажиропотока в такси столицы

«Хотя количество такси просто значительно увеличивается. Сегодня они перевозят примерно столько же пассажиров, сколько пригородные электрички. Вы можете себе представить?! Вот раньше чтобы в Москве увидеть такси — ну так изредка, если будешь присматриваться — увидишь», — отметил мэр.
По его словам, сегодня выглянув из окна автомобиля, можно увидеть огромное количество желтых машин, которые передвигаются в городе.
«Это замечательно, потому что каждое такси убирает с улицы три-четыре, а то и шесть просто личных авто, заменяет их. Если бы не было такси, то улицы Москвы были бы еще в большей степени забиты личными машинами», — сказал Собянин.
Он также добавил, что в столице снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с такси. Кроме того, мэр напомнил о том, что с 1 марта 2025 года вводится обязательная аттестация всех водителей такси.