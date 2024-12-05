В Уфе благоустроен сквер у мечети «Хакимия»

Напомним, 12 июля 2024 года было заявлено о планах благоустройства территории рядом с мечетью «Хакимия». По итогу работ на прилегающей к мечети площадке уложили гранитную плитку, посадили деревья, установили освещение, скамейки и малые архитектурные формы.



«Преобразилась и сама мечеть. Напомню, при поддержке бизнеса внутри завершаются долгожданные ремонтно-реставрационные работы», — подчеркнул Ратмир Мавлиев.