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В Уфе благоустроен сквер у мечети «Хакимия»

В Уфе на улице Мустая Карима появился новый, уютный семейный сквер рядом с мечетью «Хакимия». Об этом в соцсетях рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.

Источник: Башинформ

Напомним, 12 июля 2024 года было заявлено о планах благоустройства территории рядом с мечетью «Хакимия». По итогу работ на прилегающей к мечети площадке уложили гранитную плитку, посадили деревья, установили освещение, скамейки и малые архитектурные формы.

«Преобразилась и сама мечеть. Напомню, при поддержке бизнеса внутри завершаются долгожданные ремонтно-реставрационные работы», — подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Ранее сообщалось, что благоустройство Уфы в 2025 году обойдётся в 1,3 млрд рублей.

Автор: Сергей Николаев.