За круглым столом донские парламентарии проанализировали проблемы применения норм закона об ОКН и пути их решения

— И у каждого этапа есть нормативные сроки, которые являются длительными. В итоге такая сложная система привела к тому, что у нас стали конфликтовать два закона: закон об ОКН и закон о капитальном ремонте МКД. А объекты культурного наследия в большинстве случаев являются многоквартирными домами. И, чтобы навести порядок, была предпринята попытка по совершенствованию законодательства, — объяснила парламентарий.