За круглым столом донские парламентарии проанализировали проблемы применения норм закона об ОКН и пути их решения

На последнем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что в стране должна появиться отдельная программа по сохранению объектов культурного наследия. Появилось и задание проанализировать весь массив законодательного регулирования в этой сфере и предложить меры по упрощению процедур. В результате в Госдуму были внесены четыре законопроекта, упрощающие те или иные работы с ОКН.
Донские парламентарии вместе с представителями «Ростовского областного общественно полезного фонда содействия капитальному ремонту», а также при участии руководства управляющих компаний во время заседания круглого стола обсудили отказ от избыточных требований к работам по сохранению объектов культурного наследия.
«У КАЖДОГО ЭТАПА ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ».
По словам, заместителя председателя Законодательного собрания Ростовской области — председателя комитета по образованию Светланы Мананкиной, сейчас сохранение объектов культурного наследия происходит по таким направлениям, как консервация, ремонт, реставрационные работы и приспособление для современного использования. Наиболее востребованы с точки зрения введения вновь в хозяйственный оборот являются работы по сохранению. Ко всем за небольшим исключением допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые имеют соответствующие лицензии.
— В законе предусмотрены определенные условия, где говорится, как должны быть организованы работы. Основанием для их проведения должно быть задание, выданное Комитетом охраны с учетом мнения собственника или законного представителя владельца, — отметила Светлана Мананкина.
После задания необходимо получить разрешение на проведение научно-исследовательских, изыскательских работ. Затем — подготовить проектную документацию, которая включает историко-культурную экспертизу, госэкспертизу. А также получить разрешение на проведение самих работ.
— И у каждого этапа есть нормативные сроки, которые являются длительными. В итоге такая сложная система привела к тому, что у нас стали конфликтовать два закона: закон об ОКН и закон о капитальном ремонте МКД. А объекты культурного наследия в большинстве случаев являются многоквартирными домами. И, чтобы навести порядок, была предпринята попытка по совершенствованию законодательства, — объяснила парламентарий.
«ПРОЦЕДУРЫ БЫВАЮТ ИЗБЫТОЧНЫ».
Все многоквартирные дома были разделены на две категории: те, которые являются объектами культурного наследия, и те, которые не являются, но расположены на территории объектов культурного наследия. И были установлены правила, которые зависят от того, затрагивают работы предмет охраны культурного наследия или нет.
В случае, если работы затрагивают такой объект, то все, что касается капитального ремонта, признается работами по сохранению ОКН. Если же они не затрагивают предмет охраны, в законодательстве предусмотрен упрощенный вариант.
Но, лицо, которое планирует выполнять работы по капитальному ремонту, не позднее, чем за пять дней, должно уведомить орган, обеспечивающий государственную охрану ОКН. А тот за семь дней должен создать специальную программу проверок и на первую выйти не позднее семи дней с момента старта самих работ. Если проверка покажет факты нанесения ущерба или такую угрозу, работы могут быть остановлены.
Когда предмет охраны не определен, можно делать капитальный ремонт, но не изменять облик объекта, а также планировочное, конструктивное и интерьерное решения.
И здесь представители Фонда капремонта столкнулись с проблемами.
Так, когда они стали ремонтировать в таком здании старую крышу из шифера, то в соответствии с законом необходимо было крышу из шифера поменять на новый шифер, который уже не производится.
Также были ситуации, когда на воздуховод необходимо было поставить колпаки, но установить их не получилось, так как они изменяли бы облик здания.
Кроме этого, очень часто возникает проблема на этапе получения задания от органа охраны ОКН. А без него нельзя приступить к разработке проекта.
— В многоквартирных домах, которые являются ОКН, жильцы совершенно не активны в сохранении своего имущества. И нельзя провести какие-либо работы по капитальному ремонту в таких МКД, потому что не можем получить задание с обязательной подписью представителя собственника. А таковых не найти, поскольку люди просто не могут прийти на общедомовое собрание, — добавила врио директора НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» Дарья Шереметьева.
В заключение встречи Светлана Мананкина сообщила о том, что по данному вопросу будет проведена дополнительная работа с экспертами для формулировки конкретных предложений по решению.
— Мы считаем, что упрощение требований однозначно требуется. Но упрощение не самого ремонта, а процедур, которые предшествуют и сопровождают его. Ведь очень часто такие процедуры избыточны, — заключила Светлана Мананкина.