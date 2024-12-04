Ростовчанам экономист Комолов рассказал о процентах по вкладам

По словам специалиста, не стоит бояться, что из-за повышения ключевой ставки банки не смогут платить высокие проценты по вкладам клиентов. Если банки продолжают принимать депозиты от жителей, то это значит, что они рассчитывают объем процентной нагрузки, который им придется выдержать.