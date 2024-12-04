Ростовчанам экономист Комолов рассказал о процентах по вкладам

Жителям Ростовской области рассказали о процентах по вкладам. Об этом сообщили Инфо24 со ссылкой на экономиста Олега Комолова.
По словам специалиста, не стоит бояться, что из-за повышения ключевой ставки банки не смогут платить высокие проценты по вкладам клиентов. Если банки продолжают принимать депозиты от жителей, то это значит, что они рассчитывают объем процентной нагрузки, который им придется выдержать.
— Банк не обязан принимать депозиты. А если он это делает, значит, он видит в этом коммерческий смысл, потому что вместе с привлечением депозитов банки продолжают выдавать кредиты, — объяснил эксперт.