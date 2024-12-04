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42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма жители 42 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за технологического нарушения в магистральных сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, произошло отключение на подстанциях Элеваторная, Ново-Андреевка, Гвардейское, Радиоцентр, Колодезное, Долиновка, Зуя, Петрово.

Без света остались села Сухоречье, Новоандреевка, Харитоновка, Широкое, Маленькое, Красная Зорька, Первомайское, Софиевка, Красное, Искра, Колодезное, Луговое, Русаковка, Долиновка, Цветочное, Ударное, Мельничное, Новоалександровка, Новожиловка, Анновка, Нижние Орешники, Курортное, Красногорье, Баланово, Украинка, Владимировка, Литвиненково, Петрово, Барабаново, а также поселки городского типа Гвардейское и Зуя.

«Обесточено 42 населенных пунктах Симферопольского района, без света 18 850 человек», отметил он в Telegram-канале.

Воронкин отметил, что аварийные бригады переподключают оборудования и ведут восстановительные работы.

ЖКХ