42 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма жители 42 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за технологического нарушения в магистральных сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.