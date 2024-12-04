«Херсонес Таврический» и его филиал на Запорожье проведут научные конференции

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе и его филиал в Запорожской области — музей-заповедник «Каменная Могила» будут проводить регулярные научные конференции, учитывая большой интерес со стороны научного сообщества. Об этом сообщила ТАСС директор «Херсонеса Таврического» Елена Морозова.
Первая Всероссийская научная конференция «Мир первобытного человека: современные исследования и проблемы сохранения памятников первобытной эпохи» прошла в Севастополе с 23 по 27 сентября 2024 года. На площадке музея-заповедника «Херсонес Таврический» ученые, археологи из разных регионов России, Турции обсудили исследование памятников, поделились опытом сохранения и музеефикации артефактов.
«Недавно прошла первая конференция, организованная при участии “Каменной Могилы”, которая посвящена истории и культуре древнего человека, первобытного человека. Для нас это серьезный шаг. Мы увидели, насколько явилась актуальной для научного сообщества эта тема. Такие конференции будут проводиться на регулярной основе, раз в два года», — сказала собеседница агентства.
Как отметила Морозова, география участников научных конференций будет расширяться, они предполагают издание сборников докладов. Со временем конференции планируется проводить и на территории самой «Каменной Могилы» с учетом активной работы по благоустройству и оснащению музея.
Памятник «Каменная Могила» находится в долине реки Молочная в Мелитопольском районе Запорожской области и представляет собой высокий, до 12 м, песчаниковый холм площадью 1,6 га. В гротах и пещерах на его территории сосредоточено большое количество петроглифических комплексов — наскальных изображений, хронология которых охватывает период от позднего палеолита до средневековья. В ноябре 2022 года по инициативе Российского исторического общества президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России дал поручение по передаче археологического музея «Каменная Могила» на территории Запорожской области в ведение федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический». Соответствующий процесс начали в январе 2023 года.