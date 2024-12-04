«Херсонес Таврический» и его филиал на Запорожье проведут научные конференции

Памятник «Каменная Могила» находится в долине реки Молочная в Мелитопольском районе Запорожской области и представляет собой высокий, до 12 м, песчаниковый холм площадью 1,6 га. В гротах и пещерах на его территории сосредоточено большое количество петроглифических комплексов — наскальных изображений, хронология которых охватывает период от позднего палеолита до средневековья. В ноябре 2022 года по инициативе Российского исторического общества президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России дал поручение по передаче археологического музея «Каменная Могила» на территории Запорожской области в ведение федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический». Соответствующий процесс начали в январе 2023 года.