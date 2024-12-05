Волгоградских детей могут бесплатно обеспечить вакциной от рака

В то время, пока дети ставили галочки в анкете напротив отрицательных ответов (родители школьниц признаются, что до сих пор не заводили с детьми разговоров о грозном заболевании, — Прим. ред.), их официальные представители задумались, с чем может быть связан этот опрос. Те из волгоградцев, кто что-то слышал о вакцине против ВПЧ, знают, что один укол стоит немалых денег. В частных клиниках Волгограда вакцинацию препаратом «Гардасил» предлагают пройти по ценам в среднем от 13 000 рублей.