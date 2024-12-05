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Новый бассейн в Минске примет Кубок Беларуси по синхронному плаванию

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Бассейн международного стандарта, открывшийся в Минске в начале ноября, примет первые соревнования — Кубок страны по синхронному плаванию, сообщили в Министерства спорта и туризма Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Турнир пройдет с 5 по 7 декабря, планируется участие 110 спортсменок. Они будут соревноваться в пяти дисциплинах: дуэт технический, соло техническое, группа техническая, группа комбинированная и фигуры.

Торжественное открытие состязаний запланировано в четверг в 11:00 в 50-метровом бассейне. Всего комплекс включает в себя два 50-метровых и один 25-метровый бассейны, бассейн для водного поло и мини-бассейн для подготовки спортсменов. Вместимость объекта — шесть тысяч зрителей, площадь 40 тысяч квадратных метров.

Напомним, бассейн международного стандарта 6 ноября открыл президент Беларуси Александр Лукашенко. Спорткомплекс возводила китайская сторона в рамках проекта технической помощи.

Как заявляли в Минспорта, новый столичный бассейн может принимать любые соревнования. В перспективе на этой площадке возможно проведение чемпионатов в рамках Союзного государства, СНГ, ШОС и БРИКС. Объект ориентирован в основном для профессиональных спортсменов, однако с 1 января 2025 года планируется организовать на его базе группы оздоровительного плавания и обучения.

Синхронисты получили допуск

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в конце ноября обновила критерии допуска спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям в нейтральном статусе.

Отныне белорусские синхронисты и их коллеги из РФ смогут участвовать в мировых стартах под эгидой организации во всех дисциплинах. До этого белорусы имели возможность соревноваться только в соло.