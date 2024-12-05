Новый бассейн в Минске примет Кубок Беларуси по синхронному плаванию

Турнир пройдет с 5 по 7 декабря, планируется участие 110 спортсменок. Они будут соревноваться в пяти дисциплинах: дуэт технический, соло техническое, группа техническая, группа комбинированная и фигуры.
Торжественное открытие состязаний запланировано в четверг в 11:00 в 50-метровом бассейне. Всего комплекс включает в себя два 50-метровых и один 25-метровый бассейны, бассейн для водного поло и мини-бассейн для подготовки спортсменов. Вместимость объекта — шесть тысяч зрителей, площадь 40 тысяч квадратных метров.
Напомним, бассейн международного стандарта 6 ноября открыл президент Беларуси Александр Лукашенко. Спорткомплекс возводила китайская сторона в рамках проекта технической помощи.
Как заявляли в Минспорта, новый столичный бассейн может принимать любые соревнования. В перспективе на этой площадке возможно проведение чемпионатов в рамках Союзного государства, СНГ, ШОС и БРИКС. Объект ориентирован в основном для профессиональных спортсменов, однако с 1 января 2025 года планируется организовать на его базе группы оздоровительного плавания и обучения.
Синхронисты получили допуск
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в конце ноября обновила критерии допуска спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям в нейтральном статусе.
Отныне белорусские синхронисты и их коллеги из РФ смогут участвовать в мировых стартах под эгидой организации во всех дисциплинах. До этого белорусы имели возможность соревноваться только в соло.