Новый бассейн в Минске примет Кубок Беларуси по синхронному плаванию

Как заявляли в Минспорта, новый столичный бассейн может принимать любые соревнования. В перспективе на этой площадке возможно проведение чемпионатов в рамках Союзного государства, СНГ, ШОС и БРИКС. Объект ориентирован в основном для профессиональных спортсменов, однако с 1 января 2025 года планируется организовать на его базе группы оздоровительного плавания и обучения.