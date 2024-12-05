В Башкирии отремонтировали фасады 21 многоквартирного дома

Капитальный ремонт фасадов улучшает теплоизоляцию зданий. Строительные материалы со временем теряют свои свойства, что приводит к потере тепла и увеличению расходов на отопление. Обновление фасадов современными материалами помогает снизить затраты на энергию и создать более комфортные условия для жильцов.
Ремонт фасадов также включает в себя работы по устранению дефектов конструкции зданий. Например, укрепление стен. Эти меры помогают предотвратить возможные аварийные ситуации и обеспечивают безопасность жильцов.