В Башкирии отремонтировали фасады 21 многоквартирного дома

Капитальный ремонт фасадов улучшает теплоизоляцию зданий. Строительные материалы со временем теряют свои свойства, что приводит к потере тепла и увеличению расходов на отопление. Обновление фасадов современными материалами помогает снизить затраты на энергию и создать более комфортные условия для жильцов.