В Минске создадут 14 лыжных трасс из искусственного снега. Где они появятся?

Для этого будет задействовано 32 снегогенератора и 10 снегоходов. Всего таких дистанций создадут 14. Они появятся в каждом районе столицы.
В Заводском — в парке 900-летия Минска В Ленинском — в Лошицком усадебно-парковом комплексе и зоне отдыха «Сад Гошкевича». В Московском — в яблоневом саду вдоль ул. Рафиева и в парке имени Павлова. В Октябрьском — в парке «Курасовщина». В Партизанском — в лесном массиве в микрорайоне Дражня. В Первомайском — в лесном массиве Зеленого луга (две трассы) и в Севастопольском парке. В Советском — в парке Дружбы народов и в Зеленом луге. Во Фрунзенском — в лесопарковой зоне «Медвежино». В Центральном — в Веснянке вокруг комплекса футбольных полей на территории ФК «Минск».
Кроме того, в этом году в Минске планируют обустроить 28 ледовых катков и 33 хоккейные коробки, два склона для катания на лыжах и сноуборде, 39 горок для тюбинга и санок.