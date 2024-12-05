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В Минске создадут 14 лыжных трасс из искусственного снега. Где они появятся?

Практику использования искусственного снега для обустройства лыжных трасс продолжат в Минске, пишет БЕЛТА.

Источник: Смартпресс

Для этого будет задействовано 32 снегогенератора и 10 снегоходов. Всего таких дистанций создадут 14. Они появятся в каждом районе столицы.

В Заводском — в парке 900-летия Минска В Ленинском — в Лошицком усадебно-парковом комплексе и зоне отдыха «Сад Гошкевича». В Московском — в яблоневом саду вдоль ул. Рафиева и в парке имени Павлова. В Октябрьском — в парке «Курасовщина». В Партизанском — в лесном массиве в микрорайоне Дражня. В Первомайском — в лесном массиве Зеленого луга (две трассы) и в Севастопольском парке. В Советском — в парке Дружбы народов и в Зеленом луге. Во Фрунзенском — в лесопарковой зоне «Медвежино». В Центральном — в Веснянке вокруг комплекса футбольных полей на территории ФК «Минск».

Кроме того, в этом году в Минске планируют обустроить 28 ледовых катков и 33 хоккейные коробки, два склона для катания на лыжах и сноуборде, 39 горок для тюбинга и санок.

туризм и отдых