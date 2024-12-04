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Ростовчанам объяснили, почему нельзя продлить молодость

Невролог Павел Хорошев объяснил, почему нельзя остаться молодым в 60 лет.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам объяснили, почему невозможно продлить молодость. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев в материале Инфо24.

По словам специалиста, обещать продление молодости до 60 лет — это настоящее издевательство.

— В России продолжают «исповедовать» советскую модель бесплатной медицины, которая должна помогать небогатым людям старшего возраста, — поделился специалист.

Однако не стоит забывать, что в то время было много неквалифицированных врачей, которые при остром недостатке инструментальной диагностики закрывали необходимость терапии лекарственными средствами.

— Советский Союз и страны Варшавского договора производили почти все, что было необходимо, — заявил Хорошев, имея в виду лекарственные препараты.