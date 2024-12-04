Ростовчанам объяснили, почему нельзя продлить молодость

Ростовчанам объяснили, почему невозможно продлить молодость. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев в материале Инфо24.
По словам специалиста, обещать продление молодости до 60 лет — это настоящее издевательство.
— В России продолжают «исповедовать» советскую модель бесплатной медицины, которая должна помогать небогатым людям старшего возраста, — поделился специалист.
Однако не стоит забывать, что в то время было много неквалифицированных врачей, которые при остром недостатке инструментальной диагностики закрывали необходимость терапии лекарственными средствами.
— Советский Союз и страны Варшавского договора производили почти все, что было необходимо, — заявил Хорошев, имея в виду лекарственные препараты.