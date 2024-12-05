Поддержка горожан: в Алматы увеличат количество инватакси

Одним из ключевых направлений остается социальная поддержка горожан. Так, часть средств из нового бюджета будет направлена на реализацию социальных программ и создание инклюзивной городской среды.
В связи с большим спросом на услугу «Инватакси» в Алматы количество автомашин будет увеличено до 130, что позволит охватить транспортными услугами более 2,7 тысячи лиц с инвалидностью. Ежемесячно оказывается более 30 тыс. поездок на «Инватакси».
Кроме того, по поручению акима Алматы Ерболата Досаева до 1 апреля 2025 года продолжится выплата компенсаций для восьми категорий граждан в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», что позволит компенсировать рост тарифов на коммунальные услуги.
В Алматы с 2025 года запускается новый проект Jobcoach, направленный на сопровождение лиц с инвалидностью на всех этапах трудоустройства — от поиска вакансии до адаптации на рабочем месте. Проект основан на успешной практике трудоустройства в Берлине и предполагает работу специально обученных наставников, которые будут помогать сотрудникам и работодателям. В 2025 году планируется трудоустроить до 300 человек.
Важным направлением остается создание безбарьерной среды. В 2025 году планируется паспортизировать 32,5 тысячи объектов, включая жилые дома, общественные пространства, тротуары и остановочные комплексы и адаптировать 1,5 тысячи объектов инфраструктуры города.