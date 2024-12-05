Поддержка горожан: в Алматы увеличат количество инватакси

В Алматы с 2025 года запускается новый проект Jobcoach, направленный на сопровождение лиц с инвалидностью на всех этапах трудоустройства — от поиска вакансии до адаптации на рабочем месте. Проект основан на успешной практике трудоустройства в Берлине и предполагает работу специально обученных наставников, которые будут помогать сотрудникам и работодателям. В 2025 году планируется трудоустроить до 300 человек.