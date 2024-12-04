Мясо мамонтов составляло основу диеты первых обитателей Америки

Эти замеры показали, что для ребенка были характерны очень высокие доли и того, и другого изотопа, что говорит о том, что его мать питалась исключительно мясом крупной ледниковой мегафауны. По оценкам палеохимиков, ее диета примерно на 40% состояла из мяса и жира мамонтов и мастодонтов, а также в нее входили животные жиры и белки бизонов, оленей и прочих крупных млекопитающих. Это ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что первые жители США питались в основном мелкими животными.