Мясо мамонтов составляло основу диеты первых обитателей Америки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Канадские и американские палеохимики открыли первые прямые свидетельства того, что представители культуры Кловис, к которой относились первые жители Северной Америки, питались в основном мясом мамонтов, а также при этом они иногда употребляли в пищу другую ледниковую мегафауну. Об этом сообщила пресс-служба Университета Аляски в Фэйрбэнксе (UAF).
«Данное открытие дополняет и объясняет те особенности культуры Кловис, которые были открыты при проведении раскопок на стоянках этих древних людей. К примеру, подобная специализация данной группы древних людей объясняет то, почему большинство найденных там останков животных принадлежит мегафауне, и почему у большинства их метательных орудий труда были большие наконечники», — пояснил профессор UAF Бен Поттер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при изучении останков 18-месячного мальчика, обнаруженных в начале столетия на стоянке культуры Кловис, найденной на территории североамериканского штата Монтана. Кости этого ребенка, погибшего около 12,9 тыс. лет назад, необычно хорошо сохранились, что позволило ученым расшифровать диету его матери при помощи изотопного анализа.
Как объясняют палеохимики, различные типы растительной и животной пищи содержат в себе разные комбинации долей двух тяжелых изотопов, азота-15 и углерода-13, что отражается на их соотношении в грудном молоке и в костях пьющих его детей. Руководствуясь этим соображением, ученые определили количество атомов углерода-13 и азота-15 в костях мальчика, а также мамонтов, мастодонтов, гигантских ленивцев, бизонов и прочей фауны ледниковой эры.
Эти замеры показали, что для ребенка были характерны очень высокие доли и того, и другого изотопа, что говорит о том, что его мать питалась исключительно мясом крупной ледниковой мегафауны. По оценкам палеохимиков, ее диета примерно на 40% состояла из мяса и жира мамонтов и мастодонтов, а также в нее входили животные жиры и белки бизонов, оленей и прочих крупных млекопитающих. Это ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что первые жители США питались в основном мелкими животными.
В этом отношении, как отмечают ученые, соотношение изотопов углерода-13 и азота-15 в костях представителей культуры Кловис была больше всего похожим на пропорции этих тяжелых элементов в костях североамериканских саблезубых кошек-гомотерий, которые вымерли всего 10 тыс. лет назад. Эти кошачьи специализировались на охоте на мамонтов и другую крупную добычу, к чьему быстрому исчезновению после проникновения человека в Новый Свет они не смогли приспособиться, подытожили палеохимики.