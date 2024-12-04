Собянин считает, что за сферой такси в Москве должен быть жесткий контроль

«Когда у нас на дорогах были так называемые “бомбилы”, — это было “о да”. Сегодняшние такси по сравнению с тем, что было — такие белые и пушистые. Хотя, конечно, абсолютно правильный вопрос — за ними тоже должен быть контроль. Я считаю, что контроль должен быть, и контроль достаточно жесткий — и на линии, и с точки зрения создания специализированных платформ, которые созданы в Москве, чтобы контролировать прохождение медосмотров, выполнение правил дорожного движения и так далее», — сказал Собянин.
Он пояснил, что вышеперечисленные меры в совокупности сформировали контроль, который позволил уменьшить количество ДТП с участием такси, хотя их число при этом значительно растет. По его словам, столичные такси перевозят столько же пассажиров, сколько все пригородные электрички, а каждый автомобиль такси заменяет на улице от трех до шести личных автомобилей.
«Если бы не было такси, то улицы Москвы были бы еще в большей степени забиты личными машинами. Это правильный тренд, конечно. Но нужно контролировать [отрасль] обязательно. Кстати, с 1 марта по проекту закона, который был принят, вводится обязательная аттестация всех водителей такси на знание города, правил обслуживания пассажиров и так далее. То есть еще дополнительный контроль будет вводиться», — резюмировал мэр.