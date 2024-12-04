В вузе Ростова установили скорбный мемориал в память об умершей сотруднице

Сотрудники и студенты вуза принесли венки и цветы. Для всех кончина ростовчанки стала большой неожиданностью. Женщина работала в отделе управления дополнительного образования донского университета. В тот день, 3 декабря, ей стало резко плохо и она потеряла сознание. В вуз вызвали медиков, однако помочь они уже не успели. Врачам оставалось лишь констатировать смерть ростовчанки.