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В вузе Ростова установили скорбный мемориал в память об умершей сотруднице

В центре Ростова появился стихийный мемориал умершей в вузе сотруднице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, в ДГТУ, установили скорбный мемориал в память о скончавшейся сотруднице. Об этом сообщил 1rnd 4 декабря.

Сотрудники и студенты вуза принесли венки и цветы. Для всех кончина ростовчанки стала большой неожиданностью. Женщина работала в отделе управления дополнительного образования донского университета. В тот день, 3 декабря, ей стало резко плохо и она потеряла сознание. В вуз вызвали медиков, однако помочь они уже не успели. Врачам оставалось лишь констатировать смерть ростовчанки.

Известно, что женщина лечилась от тяжелой болезни.