ЗакС Петербурга утвердил новые названия для 26 парков и скверов

В среду, 4 декабря, на заседании Законодательного собрания Петербурга депутаты утвердили в третьем чтении законопроект «О зеленых насаждениях общего пользования». Документ присваивает название некоторым безымянным паркам города, а также переименовывает часть старых.
— Принят в целом Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О зеленых насаждениях общего пользования”. Ряду ранее безымянных городских скверов, садов и аллей присвоены наименования в соответствии с пожеланиями и инициативами местных жителей и общественных объединений, — опубликовано в отчете пресс-службы ЗакСа Северной столицы.
Благодаря законопроекту появится такие места, как Джазовый сквер на Загородном проспекте, сквер Слепых Слухачей на Стрельнинской улице, аллея Ленинградских Зенитчиц на Дальневосточном проспекте и сад Милосердия на Пискаревском проспекте.
Ранее в Петербурге прошло торжественное открытие сквера имени легендарного этнографа Юрия Кнорозова, который расшифровал календарь Майя. Благоустроенная территория появилась на Гранитной улице после обращения местных жителей.