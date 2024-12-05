ЗакС Петербурга утвердил новые названия для 26 парков и скверов

— Принят в целом Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О зеленых насаждениях общего пользования”. Ряду ранее безымянных городских скверов, садов и аллей присвоены наименования в соответствии с пожеланиями и инициативами местных жителей и общественных объединений, — опубликовано в отчете пресс-службы ЗакСа Северной столицы.