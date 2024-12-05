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Названы лучшие города для туризма в 2024 году

Сервис по исследованию рынков Euromonitor International опубликовал рейтинг лучших туристических направлений 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как пишет Daily Mail, первое место занял Париж, став лидером среди 20 городов.

На втором месте оказался Мадрид, а третью позицию занял Токио. В топ-5 также вошли Рим и Милан. Среди других направлений, попавших в рейтинг, значатся Нью-Йорк, Амстердам, Сидней, Сингапур, Барселона, Тайбэй, Сеул, Лондон, Дубай, Берлин, Осака, Бангкок, Лос-Анджелес, Стамбул и Мельбурн.

Рейтинг был составлен на основе анализа экономической и деловой эффективности, туристической инфраструктуры, политики, привлекательности, уровня здоровья и безопасности, а также устойчивого развития.

туризм и отдых