Названы лучшие города для туризма в 2024 году

На втором месте оказался Мадрид, а третью позицию занял Токио. В топ-5 также вошли Рим и Милан. Среди других направлений, попавших в рейтинг, значатся Нью-Йорк, Амстердам, Сидней, Сингапур, Барселона, Тайбэй, Сеул, Лондон, Дубай, Берлин, Осака, Бангкок, Лос-Анджелес, Стамбул и Мельбурн.