Названы лучшие города для туризма в 2024 году

Как пишет Daily Mail, первое место занял Париж, став лидером среди 20 городов.
На втором месте оказался Мадрид, а третью позицию занял Токио. В топ-5 также вошли Рим и Милан. Среди других направлений, попавших в рейтинг, значатся Нью-Йорк, Амстердам, Сидней, Сингапур, Барселона, Тайбэй, Сеул, Лондон, Дубай, Берлин, Осака, Бангкок, Лос-Анджелес, Стамбул и Мельбурн.
Рейтинг был составлен на основе анализа экономической и деловой эффективности, туристической инфраструктуры, политики, привлекательности, уровня здоровья и безопасности, а также устойчивого развития.