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В Таганроге ремонт канализации на Портовой завершат до конца 2024 года

В администрации Таганрога рассказали о сроках завершения ремонта канализации на улице Портовой.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге до конца года завершится ремонт канализации на улице Портовой. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.

По словам главы, специалисты 4 декабря закончат санацию коллектора по улице 1-я Котельная. Затем подрядчики запустят участок от улицы М. Почтовая до улицы М. Горького. После этого специалисты начнут ремонтные работы уже другого участка коллектора.

Кроме того, в течение двух недель сотрудники водоканала уберут часть напорного трубопровода, который проходит по поверхности.