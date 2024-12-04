В Таганроге ремонт канализации на Портовой завершат до конца 2024 года

По словам главы, специалисты 4 декабря закончат санацию коллектора по улице 1-я Котельная. Затем подрядчики запустят участок от улицы М. Почтовая до улицы М. Горького. После этого специалисты начнут ремонтные работы уже другого участка коллектора.