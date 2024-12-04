В РАН заявили о важности публикации книги по фрескам из Юрьева монастыря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Подготовка и публикация книги о домонгольских фресках XII века, открытых в Георгиевском соборе новгородского Юрьева монастыря в 2014 году, подчеркивает чрезвычайную важность этой находки для российской и мировой археологии и искусствоведения. Об этом сообщил директор Института археологии РАН Николай Макаров на презентации книги в Государственном институте искусствознания в Москве.
«Пожалуй, это самое большое археологическое открытие, которое было сделано в России в текущем столетии. Оно было сильно растянуто по времени — на извлечение фрагментов фресок из недр Георгиевского собора у нас ушло почти десять лет. При этом уже в первые годы стало понятно, что это памятник искусства, а не только археологии, и что связанные с ним материалы важны и принадлежат не только археологии, но и всем гуманитарным наукам», — заявил Макаров.
Как отметил руководитель Новгородского архитектурно-археологического отряда ИА РАН Владимир Седов, все эти аспекты творчества древнерусских художников были совместно изучены ведущими российскими археологами, искусствоведами, историками и специалистами других гуманитарных наук в рамках мегагранта «Домонгольские росписи Новгорода: археологический контекст и естественно-научные исследования». Итоги этих исследований были подведены в виде книги «Росписи Георгиевского собора Юрьева монастыря: археология и искусство».
«Многие новгородские храмы были разрушены немцами во время Великой Отечественной войны, поэтому можно сказать, что мы уже привыкли собирать “пазлы” из разрушенных фресок. При этом важно понимать, что наша задача была гораздо сложнее, так как реставрация разрушенных в военное время храмов велась по ранее опубликованным снимкам и материалам. Мы же двигались наощупь и соединяли фрагменты фресок по стыкам штукатурки и совпадению рисунков», — добавила главный научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ (Москва) Ольга Эттингоф.
По словам главного научного сотрудника Института славяноведения РАН (Москва) Алексея Гиппиуса, изучение фресок из Георгиевского собора внесло не меньший вклад и в изучение древнерусской письменности и истории эволюции языка. Как отметил Гиппиус, найденные на территории Юрьева монастыря тексты несут выдающуюся значимость для языковедения — они уже позволили открыть ученым ранее неизвестное древнерусское слово, а также раскрыть обстоятельства постройки еще одного домонгольского храма, церкви Спаса на Нередице.
Также в изучении фресок из Георгиевского собора приняли участие ученые из Сербии и Италии и российские представители естественно-научных дисциплин. Их участие в проекте помогло ученым раскрыть афганское происхождение ляпис-лазури, ярко-синей краски на фресках, а также доказать на примере фресок домонгольской эры из Сербии, что русские мастера домонгольской эры использовали позолоту на фресках, в чем ранее сомневались российские искусствоведы. Результаты этого сотрудничества, как отметили ученые, значительно обогатили мировое искусствоведение и археологию.