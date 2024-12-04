В РАН заявили о важности публикации книги по фрескам из Юрьева монастыря

«Пожалуй, это самое большое археологическое открытие, которое было сделано в России в текущем столетии. Оно было сильно растянуто по времени — на извлечение фрагментов фресок из недр Георгиевского собора у нас ушло почти десять лет. При этом уже в первые годы стало понятно, что это памятник искусства, а не только археологии, и что связанные с ним материалы важны и принадлежат не только археологии, но и всем гуманитарным наукам», — заявил Макаров.