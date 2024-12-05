Тульский завод изготовил микрофон для Такера Карлсона

4 декабря Такер Карлсон рассказал, что приехал в Москву для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам журналиста, он и его команда пытаются показать американцам точку зрения, отличную от той, которую «они видят у NBC News и The New York Times». По его мнению, обычные граждане США не понимают, что мир приблизился к ядерному конфликту больше, чем во времена Карибского кризиса.