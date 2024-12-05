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Тульский завод изготовил микрофон для Такера Карлсона

Специально для американского журналиста Такера Карлсона специалистами тульского завода «Октава» был изготовлен микрофон.

Источник: AP 2024

Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что изготовленный для Карлсона микрофон уже доставили в Москву.

«Микрофон сделан на российском оборонном предприятии. Каждое сказанное в него слово будет таким же громким, как знаменитое “Поехали!” первого человека в космосе Юрия Гагарина», — отметили в пресс-службе в Telegram-канале.

В госкорпорации отметили, что советский космонавт произнес всем знаменитые слова именно в микрофон этой марки.

4 декабря Такер Карлсон рассказал, что приехал в Москву для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам журналиста, он и его команда пытаются показать американцам точку зрения, отличную от той, которую «они видят у NBC News и The New York Times». По его мнению, обычные граждане США не понимают, что мир приблизился к ядерному конфликту больше, чем во времена Карибского кризиса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что интервью российского министра американскому журналисту выйдет в ночь на 6 декабря. Дипломат отметила, что беседа получилась очень интересной, она длилась 1,5 часа. В ходе разговора Лавров и Карлсон обсудили вопросы, касающиеся отношений между Россией и США, а также ситуацию на Украине.