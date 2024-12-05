Житель Семея отсудил у акимата компенсацию за яму на дороге

Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в результате наезда автомобиля на неровность, образовавшуюся вокруг люка дренажной системы.
Суд установил, что ответственность за содержание участка дороги несет отдел пассажирского транспорта. Постановление о штрафе в размере 51 тыс. тенге, ранее наложенное на руководителя Отдела ЖКХ за ненадлежащее содержание дороги, было отменено.
Суд обязал отдел пассажирского транспорта выплатить владельцу автомобиля компенсацию в размере 593 960 тенге, а также покрыть судебные издержки.
Согласно Закону РК «Об автомобильных дорогах», органы, управляющие автодорогами, несут ответственность за ущерб, причиненный в результате несоответствующих дорожных условий. Решение суда вступило в законную силу.