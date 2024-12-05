Житель Семея отсудил у акимата компенсацию за яму на дороге

Суд установил, что ответственность за содержание участка дороги несет отдел пассажирского транспорта. Постановление о штрафе в размере 51 тыс. тенге, ранее наложенное на руководителя Отдела ЖКХ за ненадлежащее содержание дороги, было отменено.