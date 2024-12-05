ScienceNet: китайские ученые создали материал для эффекта невидимости

Созданный механизм, названный «самоадаптивным фотохромизмом» (SAP), представляет собой способность материала самостоятельно определять цвет окружающей среды и подстраиваться под него без внешнего вмешательства. В статье подчеркивается, что этот эффект достигается исключительно за счет физических свойств самого материала.