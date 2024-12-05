ScienceNet: китайские ученые создали материал для эффекта невидимости

Китайские ученые из Школы оптоэлектронных наук и инженерии Университета электронных наук и технологий, включая доцента Ван Дуншэна и профессоров Вэй Чена и Чжэн Юнхао, разработали инновационный материал, способный изменять свой цвет в зависимости от условий окружающей среды. Об этом сообщает издание ScienceNet.cn.
Согласно опубликованным данным, этот материал автоматически адаптируется к изменениям окружающей среды, создавая эффект невидимости. Идея разработки возникла у Ван Дуншэна, который вдохновился мечтой о способности становиться невидимым. Ученый предложил использовать принцип маскировки, присущий хамелеонам, в технологиях для человека.
Созданный механизм, названный «самоадаптивным фотохромизмом» (SAP), представляет собой способность материала самостоятельно определять цвет окружающей среды и подстраиваться под него без внешнего вмешательства. В статье подчеркивается, что этот эффект достигается исключительно за счет физических свойств самого материала.
Ранее сообщалось, что ученые смогли заранее определить появление астероида, который упал в Якутии, и рассчитать его траекторию, что является уникальным достижением.