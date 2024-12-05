Дожди и ветер накроют Крым в четверг

«В Крыму местами пройдут дожди, в горах мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный ночью 3−8 м/с, днем 7−12 м/с. Температура ночью 0…+5, на южном побережье до +8; днем +4…9, в горах 0…+3», — сообщили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. днем местами дождь. Ветер восточный ночью 3−8 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +4…6 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7…9.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +4…6, днем до 9 градусов тепла.