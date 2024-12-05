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Дожди и ветер накроют Крым в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В четверг по всему Крыму пройдут дожди, утром ожидаются туманы, а в горах — мокрый снег. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +7° 8 м/с 39% 753 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

«В Крыму местами пройдут дожди, в горах мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный ночью 3−8 м/с, днем 7−12 м/с. Температура ночью 0…+5, на южном побережье до +8; днем +4…9, в горах 0…+3», — сообщили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. днем местами дождь. Ветер восточный ночью 3−8 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +4…6 градусов.

В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7…9.

Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +4…6, днем до 9 градусов тепла.