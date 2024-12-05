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Что можно и нельзя делать на Прокопия 5 декабря, когда узнают о затяжной зиме

Собрали приметы и запреты на 5 декабря, когда отмечают Прокопьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 декабря вспоминает мученика Прокопия. В народе принято праздновать Прокопьев день. Интересно, что по погоде в указанную дату узнавали про затяжную зиму.

Что нельзя делать 5 декабря.

Не рекомендуется дарить свежие цветы. Согласно приметам, это может спровоцировать проблемы со здоровьем у того, кто их подарит. Не следует давать взаймы сахар и соль. Вместе с ними можно отдать благополучие и счастье. Запрещено давать взаймы деньги соседям. Это может обернуться ссорой.

Что можно делать 5 декабря.

По традиции, в указанный день было принято устраивать ярмарки, на которых торговали санями. Кроме того, 5 декабря раздавали вещи нуждающимся.

Согласно приметам, теплая погода указывает на теплую и снежную зиму. В том случае, если волки выходят из леса и подходят близко к жилью, то зима выдастся затяжной и суровой.

Кстати, бесплатная карусель будет работать около Национальной библиотеки в Минске.

Тем временем премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.

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