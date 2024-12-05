Что можно и нельзя делать на Прокопия 5 декабря, когда узнают о затяжной зиме

Не рекомендуется дарить свежие цветы. Согласно приметам, это может спровоцировать проблемы со здоровьем у того, кто их подарит. Не следует давать взаймы сахар и соль. Вместе с ними можно отдать благополучие и счастье. Запрещено давать взаймы деньги соседям. Это может обернуться ссорой.