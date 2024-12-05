«1% налога на будущую пенсию с наемного работника, 29% — с ремесленника и адвоката». Минтруда Беларуси сказал про уплату взноса в ФСЗН для разных категорий работников

Надо понимать, что, уплачивая взнос на пенсию, плательщик налога на профдоход может рассчитывать на ее получение в будущем. Взнос на социальное страхование для этой категории людей не обязателен. Но это значит, что человек, который работает на себя и является плательщиков налога на профдоход, не может рассчитывать на выплату больничного, на пособие по беременности и родам. Однако, как поясняет бухгалтерский центр «Арденна», плательщик налога на профдоход имеет право получить пособие в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком до 3 лет (в размере 50% — для ремесленников и тех, кто работает в агротуризме либо 100% для остальных) и некоторые другие виды пособий.