«1% налога на будущую пенсию с наемного работника, 29% — с ремесленника и адвоката». Минтруда Беларуси сказал про уплату взноса в ФСЗН для разных категорий работников

В Минтруда и соцзащиты Беларуси пояснили, в каком объеме разные категории работников платят взносы в Фонд соцзащиты населения, сообщает БелТА. Из этого фонда потом оплачивают не только разные виды пенсий, в том числе и по возрасту, но и больничные, декретные, пособия на погребение.
Эти выплаты в ФСЗН различаются для наемных работников, ИП, плательщиков налога на профдоход, адвокатов и нотариусов, ремесленников и остальных, кто работает на себя.
Взносы в ФСЗН для работника на контракте в Беларуси 2024.
Большинство белорусов работает по контракту, иногда по гражданско-правовому договору. Работодатели за таких сотрудников уплачивают в ФСЗН 34% от его фонда заработной платы. Из них 28% идет на пенсионное страхование (пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пенсии на ребенка по потери кормильца), а 6% — на социальное страхование (это те самые выплаты по больничным, декретные, матпомощь на похороны и некоторые другие).
Из заработка работника бухгалтерия предприятия или фирмы высчитывает 1%, и он идет на пенсионное страхование.
Взносы в ФСЗН для ИП в Беларуси 2024.
В Беларуси, по данным на начало 2024 года, было зарегистрировано порядка 250 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Каждый ИП в Фонд соцзащиты населения уплачивает 35% от дохода, которые распределяются следующим образом: 29% идет на пенсионное страхование, а 6% — на социальное страхование.
Однако, как пояснили в Минтруда и соцзащиты, ИП уплачивает взносы от суммы определенного им дохода, который должен быть не ниже минимальной заработной платы.
Такая же схема уплаты взносов в ФСЗН (35% от дохода, из которых 29% направляется на пенсионное страхование и 6% на социальное) принята в Беларуси для адвокатов и нотариусов.
Взносы в ФСЗН для плательщиков налога на профдоход в Беларуси 2024.
Почти 2 года, с января 2023, в Беларуси действует налог на профессиональный доход. По последним данным, его уплачивают более 150 тысяч белорусов, которые работают на себя.
«Плательщики налога на профессиональный доход (НПД) вносят 60% от суммы НПД на пенсионное страхование», — пояснили в Минтруда.
Надо понимать, что, уплачивая взнос на пенсию, плательщик налога на профдоход может рассчитывать на ее получение в будущем. Взнос на социальное страхование для этой категории людей не обязателен. Но это значит, что человек, который работает на себя и является плательщиков налога на профдоход, не может рассчитывать на выплату больничного, на пособие по беременности и родам. Однако, как поясняет бухгалтерский центр «Арденна», плательщик налога на профдоход имеет право получить пособие в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком до 3 лет (в размере 50% — для ремесленников и тех, кто работает в агротуризме либо 100% для остальных) и некоторые другие виды пособий.
Взносы в ФСЗН для ремесленников, отделочников, репетиторов и остальных, кто работает на себя в Беларуси 2024.
Для работников, которые осуществляют самостоятельную профессиональную деятельность, требования по уплате налогов в ФСЗН у Минтруда и соцзащиты следующие:
«При уплате единого налога — 29% на пенсионное страхование, при уплате ремесленного сбора — 29% на пенсионное страхование, при уплате сбора за услуги в сфере агроэкотуризма — 29% на пенсионное страхование».
Однако, оговаривает Минтруда и соцзащиты, выплаты на пенсионное страхование этой категории идут от суммы определенного самими работниками дохода, но не ниже минимальной заработной платы.
На учет в ФСЗН для уплаты взноса на будущую пенсию самозанятых, ремесленников, владельцев агроусадеб поставили автоматически с 1 октября 2024 года (подробности здесь).
Кстати, Минтруда предложило плательщикам налога на профдоход при необходимости докупать стаж раз в год, доплачивая взносы в ФСЗН на будущую пенсию. Главная идея этого новшества — дать людям сформировать полный страховой стаж. «Полный» имеется в виду стаж в один год, а не, например, в полгода иди даже в несколько месяцев, если сумма налогов была незначительной (здесь подробнее).
Мы писали, что принесет белорусам последний год пенсионной реформы в 2025 году: страховой стаж увеличится до 20 лет, справки о зарплате должны были понадобится по планам за 31 год (здесь подробнее), а по новому указу президента Беларуси Александра Лукашенко, понадобятся за 30 лет (подробности здесь).