«Ты позволила уехать в Москву реализоваться, взяв все заботы о моем сыне!» Начинавшая в Минске 62-летняя певица Алена Свиридова показала и трогательно обратилась к своей 86-летней маме

Певица Алена Свиридова, которая свой творческий путь, в том числе покорение российской сцены, начинала в Минске, обратилась к своей маме. И сделала она это невероятно искренне и с непередаваемым трепетом.
Вера Васильевна — а именно так зовут маму Алены Свиридовой — и сейчас живет в Минске, где ее периодически навещает дочь. Не так давно ей исполнилось 86 лет, возраст во всех смыслах весомый и уважаемый, но пост Алены в соцсети не был приурочен к этой дате, а был, что называется, искренним велением души.
Не так давно Вере Васильевне исполнилось 86 лет. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
Певица поделилась сразу тремя снимками, все они — черно-белые, на двух снимках запечатлена сама Алена — сначала совсем маленькая, затем — юная. Рядом с дочерью — Вера Васильевна: стильная молодая женщина с глубокими глазами.
Атмосферные снимки не оставили поклонников равнодушными. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
«Дорогая мамочка! Я тебя очень люблю! У меня было счастливое детство, благодаря тебе и твоему отношению к жизни. Ты не ругала, а жалела меня за плохие оценки, разрешала (иногда) прогуливать школу, если я сильно от неё уставала», — написала Свиридова.
Была в посте и третья фотография: вот такая. Согласитесь, Алена Свиридова чем-то неуловимо похожа о своей мамой, быть может, утонченностью и изысканностью.
Алена чем-то похожа на свою маму-красавицу. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
Певица констатировала: помощь и участие Веры Васильевны — то, что оценить невозможно.
«Прикрывала все тылы, позволила уехать в Москву и попытаться реализоваться, взяв на себя все заботы по воспитанию моего уже сына. Я очень тебе благодарна за все, что ты делала и делаешь для меня и моих детей. Я тебя очень люблю! Пусть всегда будет мама!», — написала Алена.
Поклонники — что вполне ожидаемо — стали писать слова своих искренних восторгов.
Подписчики говорят и о невероятное глубине глаз Веры Васильевны. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
«Как здорово, когда такие слова еще можно сказать маме!», «Долгих лет и крепкого здоровья!», «Так приятно, Алена, что вы иногда прогуливали ту же школу, что и я! Школу 102 с музыкальным уклоном!», — написал кто-то из фолловеров. «Спасибо! Школа 102 многому научила. Я только потом это поняла», — загадочно отреагировала на это Алена Свиридова.
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