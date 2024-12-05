«Ты позволила уехать в Москву реализоваться, взяв все заботы о моем сыне!» Начинавшая в Минске 62-летняя певица Алена Свиридова показала и трогательно обратилась к своей 86-летней маме

Вера Васильевна — а именно так зовут маму Алены Свиридовой — и сейчас живет в Минске, где ее периодически навещает дочь. Не так давно ей исполнилось 86 лет, возраст во всех смыслах весомый и уважаемый, но пост Алены в соцсети не был приурочен к этой дате, а был, что называется, искренним велением души.