«Cхватила девушку за кофту и швырнула ее на соседний стол!» Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о драке его жены с поклонницей

Белорусский и российский певец Дмитрия Колдун не так давно стал гостем YouTube-проекта «Proжизнь», где рассказал немало интересного и личного, ведь беседа получилась предельно искренней и честной.
К примеру, Колдун честно признался в том, каким образом жена контролирует и проверяет его, когда она находится на затяжных гастролях. Разговор то и дело заходил в плоскость отношений мужчины и женщины. Задали Дмитрию Колдуну и весьма провокационный вопрос: что творили женщины, чтобы добиться его внимания?
Артист был максимально искренен. Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Proжизнь».
— Некоторые откровенно подходят и просто начинают приставать. По-разному. некоторые телефоны дают. Летишь, например, на самолете, тебе дают посадочный талон свой с номером телефона.
— А при Вике может такое быть? — был вопрос.
Белорус не скрывает, что его супруге иногда приходится непросто. Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Proжизнь».
— Было один раз! Как-то мы сидели с Викой в клубе, разговаривали, девушка подвыпившая подошла, начала пальцами расчесывать мои волосы, обнимать за шею. Ну я сижу, мне нормально, приятно. Вика сказала ей: «Отвали!» Та не послушала, Вика просто встала, схватила девушку за кофту и швырнула ее на соседний стол. Я вроде как и шоу посмотрел, и мне хорошо! Вроде как бы… Бывало всякое… — констатировал с легкой полуулыбкой певец.
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