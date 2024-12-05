«Cхватила девушку за кофту и швырнула ее на соседний стол!» Белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал о драке его жены с поклонницей

— Было один раз! Как-то мы сидели с Викой в клубе, разговаривали, девушка подвыпившая подошла, начала пальцами расчесывать мои волосы, обнимать за шею. Ну я сижу, мне нормально, приятно. Вика сказала ей: «Отвали!» Та не послушала, Вика просто встала, схватила девушку за кофту и швырнула ее на соседний стол. Я вроде как и шоу посмотрел, и мне хорошо! Вроде как бы… Бывало всякое… — констатировал с легкой полуулыбкой певец.