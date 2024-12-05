Театральная крыша: Владимир Машков инициировал День артиста

Аудит, возврат долгов и имущества Союзу театральных деятелей, новые отделения в ЛНР и ДНР, а также подготовка к празднованию 150-летия СТД России — об этом и не только говорили на итоговом заседании секретариата организации. Ее председателем год назад избрали народного артиста России Владимира Машкова, который сменил на этом посту Александра Калягина. Сопредседателем стал генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. О том, чего удалось добиться новой команде за год плодотворной работы, руководители рассказали коллегам в московском театре «Современник». «Известия» узнали детали.
Театр на Красной площади.
4 декабря в «Современник» на итоговое заседание секретариата Союза театральных деятелей России приехали главы региональных отделений. Все ждали выступления председателя, народного артиста России Владимира Машкова. А еще коллеги гадали, приедет ли сопредседатель. Этот портфель год назад достался руководителю сразу двух театров — Мариинского и Большого, народному артисту РФ Валерию Гергиеву. Несмотря на тотальную занятость, на репетицию вечернего спектакля с участием Ильдара Абдразакова «Борис Годунов», Валерий Абисалович приехал в «Современник».
Заседание проходило за закрытыми дверями. А после перерыва была возможность услышать итоги года и планы на будущее от Владимира Машкова. Одним из важных событий, подготовка к которому уже началась, стало 150-летие Союза театральных деятелей России, которое отметят в 2026 году. 3 декабря прошло заседание оргкомитета по празднованию под руководством первого заместителя руководителя администрации президента (АП) РФ Сергея Кириенко.
Как говорит Владимир Машков, юбилей не только напомнит всем о важности театра в культурной жизни страны, но и придаст импульс развитию СТД РФ. В череде мероприятий будет одно, самое важное. Всероссийский марафон-фестиваль театров нашей страны, который пройдет на Красной площади, станет кульминацией празднования. Выступление артистов, драматургов, художников, театральных коллективов со всей страны. Число участников уже сейчас впечатляет, поэтому для торжеств отдадут и Манежную площадь.
Предварять фестиваль будет железнодорожная экспедиция через всю страну. Один театральный поезд проедет из Владивостока, второй — из Севастополя. Конечная точка — Москва, Красная площадь. В городах по пути следования планируется организовывать творческие встречи и выступления артистов, представления театров региона. В этом году союз прирос тремя новыми отделениями — в Донецкой и Луганской народных республиках и в Ханты-Мансийском АО.
Подарок от Машкова.
Владимир Машков задумал подарить коллегам профессиональный праздник, а именно — учредить в России День артиста. Члены оргкомитета поддержали идею председателя СТД. Хотя 27 марта уже празднуют Международный день театра, еще один праздник лишним не будет.
— Его название выбрано неслучайно: писатель Фонвизин дал четкое определение, чем актер отличается от артиста, — рассказал «Известиям» Владимир Машков. — Актер — талантливый исполнитель, а артист — художник и творец. Недаром существуют звания народный, заслуженный. В качестве даты мы предложили 17 января — день рождения первого народного артиста СССР, реформатора театра Константина Сергеевича Станиславского.
Когда-то актриса Императорских театров Мария Гавриловна Савина в этот день инициировала уже такой праздник. Театры России собирали вспоможение для актеров, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выручку от спектаклей отдавали на общее дело — на строительство первого Дома ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.
— И мы в этот день также предлагаем проводить благотворительные акции, чтобы нашим предшественникам было полегче, — поделился планами Владимир Машков. — Это очень объединяет не только артистов и работников театра, но и зрителей.
Если предложение будет принято, то первый День артиста отметят уже 17 января 2026 года. А в Международный день театра 27 марта 2025 года пройдет награждение первых лауреатов «Золотой маски», учредителем которой был СТД. 31-й конкурсный сезон начнут с торжественной церемонии вручения специальных премий. «Золотую маску» вручат традиционно в Большом театре «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России».
На заседании СТД подняли вопрос поддержки театров. Рука помощи протянута Хабаровскому краевому музыкальному, который сгорел в начале октября, и Мариупольскому драмтеатру. В этом году адресная материальная помощь на сумму более 34 млн рублей оказана 663 членам СТД. Получившие ее, как правило, народные артисты, прекратившие трудовую деятельность, или коллеги, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Санаторий «Актер» в Ялте вернули СТД.
К сожалению, самой большой проблемой в союзе остается имущественный комплекс, с которым за прошедший год в экстренном порядке потребовалось решать много вопросов правового и хозяйственного характера. По каким-то объектам из архивов изъяты или утеряны документы. Не найти ни ответственных, ни исполнителей. В рамках аудита выявляются многочисленные исполнительные производства, во многих санаториях арестованы счета и ведутся судебные разбирательства по факту неуплаты больших задолженностей. Объекты доведены до удручающего состояния.
С начала года СТД закрыл задолженности на общую сумму 68 млн рублей. До конца года предстоит погасить долги еще на 41 млн рублей. Эти средства могли пойти на развитие объектов или на увеличение финансирования региональных отделений. Однако юристы СТД вынуждены заниматься судебными тяжбами и оплатой долгов. Удалось вернуть полный контроль над санаторием «Актер» в Ялте. На помощь союзу пришли АП, Генеральная прокуратура, правоохранительные органы, руководство регионов.
В рамках итогового заседания СТД в присутствии всех руководителей региональных отделений прошла церемония награждения премиями из рук председателя СТД Владимира Машкова и сопредседателя СТД РФ, генерального директора Большого театра Валерия Гергиева. Принципиально с этого года ими отмечают молодых талантливых коллег. В области драматического театра за значительный вклад в его развитие отметили актрису Театра Вахтангова Полину Рафееву и артиста Рязанского театра кукол, руководителя проекта «СовремДрама» Сергея Сизоненко. Премии в области музыкального театра за значительный вклад в его развитие получили прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова и дирижер, основатель камерной капеллы «Академия русской музыки» Иван Никифорчин. Премию удалось сделать весомой и с точки зрения денежного наполнения. Четверо лауреатов получили по 300 тыс. рублей. Ну и под занавес поздравили председателя. Исполнился ровно год, как Владимир Машков возглавляет Союз театральных деятелей России.