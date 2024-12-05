Театральная крыша: Владимир Машков инициировал День артиста

В рамках итогового заседания СТД в присутствии всех руководителей региональных отделений прошла церемония награждения премиями из рук председателя СТД Владимира Машкова и сопредседателя СТД РФ, генерального директора Большого театра Валерия Гергиева. Принципиально с этого года ими отмечают молодых талантливых коллег. В области драматического театра за значительный вклад в его развитие отметили актрису Театра Вахтангова Полину Рафееву и артиста Рязанского театра кукол, руководителя проекта «СовремДрама» Сергея Сизоненко. Премии в области музыкального театра за значительный вклад в его развитие получили прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова и дирижер, основатель камерной капеллы «Академия русской музыки» Иван Никифорчин. Премию удалось сделать весомой и с точки зрения денежного наполнения. Четверо лауреатов получили по 300 тыс. рублей. Ну и под занавес поздравили председателя. Исполнился ровно год, как Владимир Машков возглавляет Союз театральных деятелей России.