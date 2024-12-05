Культурная неделя: выбор «Известий»

ТВ.
«Купи-продай».
Фото: РЕН ТВ.
Премьера еженедельного потребительского тележурнала, который обучает покупать и продавать с выгодой и видеть доход или идею для своего дела в самых незначительных вещах. Эти советы и идеи может воплотить в жизнь каждый вне зависимости от пола, возраста, образования и уровня дохода. Ведущий программы — Валерий Архипов, антиквар, коллекционер и просветитель. Телезрители не только откроют для себя удивительный мир бывших в употреблении вещей и безграничное число идей для заработка на своих увлечениях, но и найдут единомышленников.
Куда деть ненужные вещи? Где и как покупать с выгодой? Техника, бывшая в употреблении: кому и зачем может понадобиться даже сломанный агрегат? Ответы на эти вопросы, а также секреты успешных объявлений о продаже, тщательный разбор схем мошенничества, идеи для бизнеса на бывших в употреблении вещах, на увлечениях и лени других — в новом проекте телеканала.
8 декабря, 11:30, РЕН ТВ.
Кино.
«Мамонты» 16+
Фото: OkkoКадр из сериала «Мамонты».
Режиссёр: Михаил Чистов. В ролях: Юрий Стоянов, Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак, Лев Малишава, Егор Павлычев, Наталья Павленкова, Екатерина Стулова, Наталия Потапова.
История добродушного пенсионера Николая Николаевича начинается с того, что он продаёт квартиру, чтобы перебраться в Москву поближе к взрослой дочери Юле и 15-летней внучке Полине. Находясь в гостях у родственников, Николай Николаевич получает звонок от якобы сотрудника банка и переводит ему все вырученные от продажи квартиры средства. Обращение в правоохранительные органы не даёт никаких результатов, и тогда технологический мамонт Николай Николаевич решает разобраться во всём сам.
С 8 декабря на Okko.
«Враг у ворот» 16+
Фото: ИвиКадр из сериала «Враг у ворот».
Режиссер: Никита Грамматиков. В ролях: Филипп Янковский, Александр Новин, Кристина Ра, Сергей Варчук, Чантурия Заза, Валентин Анциферов, Ольга Ефремова, Дмитрий Журавлев, Мария Смольникова.
Сериал расскажет о противостоянии следователя МУРа Захара Мятова и предводителя диверсионной группировки Павла Турсунова, которое происходит в сложных обстоятельствах немецкого наступления на Москву в 1941 году. Герои оказываются по разные стороны баррикад, и у каждого из них свое представление о правде и свои цели.
С 5 декабря в онлайн-кинотеатре Иви.
«Папу маме заверни» 12+
Фото: КарроПрокатКадр из фильма «Папу маме заверни».
Режиссер: Иван Архипов. В ролях: Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Анна Хилькевич, Роман Попов, Надежда Сысоева, Михаил Тарабукин, Сергей Астахов.
Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на Новый год и сделать ее счастливой. В агентстве нестандартных подарков она выбирает самый дорогой — ужин со звездой. Но сложно было предположить, о каком гонораре идет речь, и теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти деньги. Друзья-музыканты помогают ей в этом. По стечению обстоятельств звезда — безответная школьная любовь мамы, и новогодний ужин состоится вопреки всему.
С 5 декабря в прокате.
«Звёзды в Сибири» 16+
Фото: Централ ПартнершипКадр со съемок фильма «Звезды в Сибири».
Режиссер: Илья Фарфель. В ролях: Тимур Батрутдинов, Дмитрий Маликов, Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока.
Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звёзд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы: из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звёзд ждут крутые испытания: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.
С 5 декабря в прокате.
Театр.
«Последняя сказка» 12+
Фото: пресс-служба театра МДМ.
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Лёвкин, Никита Смольянинов, Никита Шишкин, Ася Будрина, Юлия Довганишина, Дарья Январина, Александр Бабик, Александр Суханов, Станислав Беляев, Андрей Бирин.
Премьера мюзикла от создателей «Ничего не бойся, я с тобой», «Шахматы», MAMMA MIA!, CHICAGO, «Красавица и Чудовище», театральной компании «Бродвей Москва» и продюсера Дмитрия Богачева. Захватывающее и необычайно зрелищное путешествие в мир сказочного Востока — с роскошными дворцами, колоритными базарами, величественным караваном, полётом на ковре-самолёте и суперхитом Таркана. Молодая пара из современной Москвы неожиданно попадает во вселенную Шахерезады — здесь, среди невероятных чудес и приключений, герои встретятся с Аладдином, Джинном, Али-Бабой и другими персонажами «Тысячи и одной ночи», благодаря которым смогут разобраться в себе и заново влюбиться друг в друга.
7 декабря, 19:00, Театр МДМ.
«Леонардо» 16+
Фото: пресс-служба театра «Модерн».
Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Дмитрий Бозин, Юрий Анпилогов, Жанна Чирва, Алексей Багдасаров, Александр Толмачёв, Богдан Щукин, Мария Орлова, Маина Чижевская.
На два с половиной часа зритель переносится в Италию конца XV — начала XVI веков^ Милан, Флоренция, Рим. Время, когда правит самый воинственный в истории католической церкви папа Юлий II. Когда религиозный фанатик Савонарола разводит свой «костёр тщеславия» и сжигает произведения искусства. Когда буйствуют чума и «французская болезнь». Смрад и мракобесие. На фоне этого ужаса происходит чудо — Ренессанс. Творят Рафаэль и Микеланджело. Леонардо да Винчи пишет свои великие произведения — «Тайную вечерю» и «Мону Лизу». В атмосферу Средневековья помогают погрузиться великолепная музыка и костюмы того времени. Перед показом спектакля состоится арт-лекция Юрия Грымова «Вызов: эпоха Возрождения».
8 декабря, 18:00, театр «Модерн».
«Энергичные люди» 16+
Фото: пресс-служба Московского Губернского театра.
Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Сергей Вершинин, Галина Бокашевская, Александр Тютин, Михаил Шилов, Степан Куликов, Олег Курлов, Дмитрий Карташов, Евгений Гомоной, Вера Шпак.
Действие происходит в 70-е годы прошлого века. Герои пьесы— авантюристы, спекулянты и «импровизаторы» эпохи соцреализма. Сами себя они называют «энергичными людьми»— и действительно, их энергии, изобретательности и предприимчивости можно позавидовать. И, в общем, неплохие они люди, как говорит о них сам Шукшин. Просто вся их кипучая энергия уходит на обустройство собственного достатка и изобилия, достичь которого законными путями невозможно. И все в жизни главного героя Аристарха Петровича Кузькина и его соратников шло прекрасно, пока не случилось то, чего никто не ожидал.
10 декабря, 19.00, Московский Губернский театр, большая сцена.
«Извините, можно выйти?» 12+
Режиссёр: Марсель Смердов. В ролях: Халися Богданова. Александр Городиский, Егор Чудинов, Ирина Федорова.
Школьный хоррор с куклами и масками. Спектакль для подростков и о подростках, о страхах и трудностях в построении отношений с миром ровесников и взрослых, создан на основе реальных школьных историй, собранных во время творческой лаборатории подростков «Накипело».
5 декабря, 14:00, Театр кукол Образцова.
«Фрёкен Сталь и горе-грабители» 6+
Фото: пресс-служба Театра РОСТА.
Режиссер: Валерий Архипов. В ролях: Светлана Богацкая, Елена Афанасьева, Артур Мхитарян, Иван Кондрашин, Ильдус Хасанов, Сергей Друзьяк, Павел Стонт, Семён Газиев.
Веселый увлекательный детектив по пьесе Игоря Минаева, в основу которой легли произведения шведского писателя Яна Улофа Экхольма. Кто-то посмел украсть золотую корону из королевского дворца. За расследование берется Эмма Сталь. Это сейчас она лучший детектив в небольшом шведском провинциальном городке, а прежде — была учительницей. Зато ныне эта любительница разгадывать сложные загадки готова найти и разоблачить разбойников. Против добрых советов, мудрых наставлений и юмора главной героини устоять невозможно даже плохим парням.
7 декабря, 17:00. 8 декабря, 12:00 и 17:00, Театр РОСТА в Царицыно.
«Столыпин. У премьер-министра мало друзей» 12+
Фото: пресс-служба Нового Театра.
Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Эдуард Флёров, Дарья Коларж, Даша Дуженкова, Максим Линников, Анна Большова, Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Артём Орлов.
В центре постановки — Петр Аркадьевич Столыпин, последний великий управленец на посту председателя совета министров Российской империи. Название спектакля отражает печальный факт: у Столыпина было не просто мало друзей — у него было много врагов. Его критиковали «слева» и «справа», консерваторы и либералы, демократы и реакционеры. Он метался между семейным очагом и кабинетом министров, между желанием быть счастливым мужем и необходимостью быть общественным деятелем, ему, родовитому дворянину, отказывал в поддержке русский император Николай II, считая его реформы слишком радикальными, а застрелил его анархист Богров, бывший агент охранки, увидев в нем вдохновителя политической реакции.
8 декабря, 19:00, Новый Театр под руководством Эдуара Боякова.
Музеи.
«Пусть расцветают все цветы» 0+
Фото: пресс-служба Музея ВостокаВаза для сладостей.
Выставка станет ярким завершением первого из перекрестных годов культуры России и Китая. Этот проект также приурочен к 75-летнему юбилею образования КНР и установлению дипломатических отношений между двумя странами.
Название выставки раскрывает ее основное тематическое содержание — большинство работ выполнено в жанре «цветы и птицы». Здесь будет представлено около 300 экспонатов— и это лишь часть уникальной коллекции искусства Китая 50-х годов, которая хранится в Государственном музее Востока. Важная часть собрания — национальная живопись гохуа, представители которой стремились сохранить своеобразие классического изобразительного искусства. Впервые современные зрители смогут увидеть масштабное шестиметровое панно «Пусть расцветают все цветы», состоящее из шести свитков и созданное коллективом авторов.
До 10 марта, Музей Востока.
«Преображение. К 100-летию нового искусства Палеха» 0+
Фото: пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства.
5 декабря исполняется 100 лет со дня создания палехской лаковой миниатюрной живописи, принесшей старинному иконописному центру всемирное признание.
Палехские художники приняли участие в первых международных выставках в Венеции в 1924 году и в Париже в 1925-м, где представили новое искусство миниатюры, ошеломив профессионалов и широкую публику. Им предлагали открыть школу лакового искусства в Италии. На юбилейной выставке будут представлены работы ведущих художников прошлого и настоящего. Особое место занимает Голиковская тройка — образ России, устремленной в будущее в поисках своего пути.
До 21 января, Всероссийский музей декоративного искусства.
Концерты.
«ENIGMA | ENYA | ERA» 6+
Фото: пресс-служба театра «Русская песня».
Премьера симфо-мультимедиа шоу. Зрителей ждет погружение в неизведанные измерения вселенной под любимые мелодии знаменитых групп Enigma и Era, а также ирландской певицы Enya. Проводниками в загадочные миры станут талантливые музыканты из Imperialis Orchestra, известные мастера оригинальных аранжировок. Хорошо знакомая музыка будет сопровождаться уникальным мультимедиа-контентом, созданным на основе программы концерта.
11 декабря, 19:00, театр «Русская песня».
Группа «Пятеро». «Новеллы о прекрасном» 6+
Фото: пресс-служба Дома Музыки.
Зрители услышат в исполнении Антона Иванова (тенор), Павла Киселева (баритон), Евгения Гаранина (бас), Евгения Сапелова (тенор/битбокс) и Даниила Борудкина (тенор) мировую вокальную классику: легендарное Adagio композитора-мистификатора Ремо Джадзотто, Conte partiro Андреа Бочелли. Также в программе проверенные временем советские хиты, авторские композиции и приятным сюрпризы для преданных поклонников группы.
11 декабря, 19:00, Дом музыки, Зал Шнитке.
Российский национальный молодежный симфонический оркестр 6+
Фото: пресс-служба Московской филармонии.
В сентябре 2024 года исполнилось 200 лет со дня рождения Антона Брукнера — выдающегося австрийского композитора, одного из крупнейших симфонистов позднего романтизма. Российский национальный молодежный симфонический оркестр адресует мастеру музыкальное приношение: под управлением Александра Сладковского прозвучит Четвертая («Романтическая») симфония Брукнера, которая станет первым опусом этого автора в репертуаре коллектива. В программу концерта вошел также хрестоматийный Скрипичный концерт Сибелиуса, солировать в котором будет Павел Милюков.
7 декабря, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского.
Фестивали и ярмарки.
Книжная Ярмарка non/fictio№ 26 6+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ 26 — это тысячи интересных книг и десятки тематических мероприятий. В программе запланированы встречи с яркими представителями современной литературы и начинающими авторами: Юрием Поляковым, Мурадом Ахмедовым, Леонидом Юзефовичем, Николаем Долгополовым, Марией Бутиной, Игорем Волгиным, Дмитрием Воденниковым, Екатериной Рождественской и другими. Гостей ждут паблик-токи, презентации новых книг, мастер-классы. Также 5 декабря состоится презентация новой международной премии фантастической литературы «История будущего», которая будет проводиться в 2025 году. А 6 декабря на non/fictio№ 26 начнет работу Международный литературный форум.
С 5 до 8 декабря, Гостиный двор.
ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка 0+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков.
На Красной площади открывается главный каток страны. Одновременно закружит в хороводе развлечений и знаменитая ГУМ-Ярмарка. Карусели для детей и взрослых, аппетитные угощения — пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, ароматный чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла: оренбургские платки, изделия из бересты, ярославскую майолику, любимую всеми хохлому.
С 5 декабря, Красная площадь.