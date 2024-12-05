Культурная неделя: выбор «Известий»

Действие происходит в 70-е годы прошлого века. Герои пьесы— авантюристы, спекулянты и «импровизаторы» эпохи соцреализма. Сами себя они называют «энергичными людьми»— и действительно, их энергии, изобретательности и предприимчивости можно позавидовать. И, в общем, неплохие они люди, как говорит о них сам Шукшин. Просто вся их кипучая энергия уходит на обустройство собственного достатка и изобилия, достичь которого законными путями невозможно. И все в жизни главного героя Аристарха Петровича Кузькина и его соратников шло прекрасно, пока не случилось то, чего никто не ожидал.