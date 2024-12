Британскую рок-группу Sports Team ограбили с пистолетом в первый день тура

Группа Sports Team, известная такими хитами, как M5, The Drop и Here’s the Thing, в 2020 году была номинирована на Mercury Prize — престижную музыкальную премию, отмечающую лучшие британские и ирландские коллективы. Их дебютный альбом Deep Down Happy занял вторую строчку в британском чарте, а пластинка Gulp! 2022 года вошла в тройку лидеров.