Что произошло в Иркутске в ночь на 5 декабря 2024: последние новости

Самолет направлением Иркутск-Пекин был разгерметизирован. Как и положено в такой ситуации, людям выпали кислородные маски. Экипаж предупредил людей о посадке. Оказалась, что была техническая неисправность, к счастью, борт благополучно приземлился в аэропорту Пекина.