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Что произошло в Иркутске в ночь на 5 декабря 2024: последние новости

Самолет Иркутск-Пекин приземлился после сигнала о разгерметизации.

Источник: Комсомольская правда

Самолет Иркутск-Пекин приземлился после сигнала о разгерметизации.

Самолет направлением Иркутск-Пекин был разгерметизирован. Как и положено в такой ситуации, людям выпали кислородные маски. Экипаж предупредил людей о посадке. Оказалась, что была техническая неисправность, к счастью, борт благополучно приземлился в аэропорту Пекина.

В Иркутске невеста из Китая отдала мошенникам 800 тысяч за импортные сигареты.

Началось все с планирования банкета на 300 персон. Иностранка хотела удивить гостей, поэтому заказала шесть коробок импортных сигарет. В течение пяти дней она переводила деньги неизвестным, однако товар так и не получила.

Работник получил тяжелую травму на предприятии в Усть-Илимске.

Инцидент произошел после проведения погрузочных работ. Оператор котельной установки пострадал от обрушившихся штабелей пиломатериала. Сейчас специальная комиссия выясняет обстоятельства произошедшего.